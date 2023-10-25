«متخطرش على بال عفريت » … 6 استخدامات غريبة وغير متوقعة لزر الباور في الهاتف المحمول …استخدامات لم نسمع عنها من قبل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الاستخدام اليومي للهاتف المحمول أصبح أمرًا أساسيًا في حياتنا اليومية يُعد الهاتف المحمول وسيلة اتصال حديثة ومتعددة الاستخدامات تسهم في تسهيل العديد من جوانب حياتنا، الهاتف المحمول هو رفيقنا اليومي الذي لا يمكن الاستغناء عنه في حياتنا الحديثة يمكن القول إنه أصبح جزءًا لا يتجزأ من حياتنا اليومية، وذلك بفضل مجموعة كبيرة من الوظائف التي يقدمها، يُعد الهاتف المحمول وسيلة رئيسية للتواصل مع الأصدقاء والعائلة، سواء من خلال المكالمات الصوتية أو الرسائل النصية أو تطبيقات التراسل الفوري يمكن للأشخاص التفاعل والتواصل مع بعضهم البعض في أي وقت وفي أي مكان.
زر الباور
زر الباور هو واحد من الأزرار الرئيسية على الهاتف الذكي، وهو مهم للتحكم في حالة التشغيل والإيقاف، ويسهل الوصول إليه بسهولة لتوفير راحة استخدام الهاتف إن وظيفته تكمن في ضمان عملية التشغيل وإيقاف التشغيل بسهولة وبسلاسة، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في تصميم واستخدام الهواتف الذكية.
ابرز استخدامات زر الباور في الهاتف
- تشغيل وإيقاف تشغيل الهاتف: زر الباور يُستخدم لتشغيل الهاتف عندما يكون مغلقًا وكذلك لإيقاف تشغيله عندما يكون مفتوحًا.
- إلغاء قفل الشاشة: يُستخدم زر الباور أيضًا لإلغاء قفل الشاشة عندما يكون الهاتف في وضع السكون أو قفل الشاشة. يمكنك الضغط على الزر لتفعيل الشاشة وإدخال رمز PIN أو نمط أو بصمة الإصبع لإلغاء قفله.
- إعادة تشغيل الهاتف: يمكن استخدام زر الباور لإعادة تشغيل الهاتف في حالة وجود مشكلة تقنية أو عند الحاجة إلى إعادة تشغيل النظام.
- الوصول إلى وضع الاستعداد (الريكفري): عادةً ما يتم استخدام زر الباور بالضغط عليه مع زر زيادة الصوت للوصول إلى وضع الاستعداد (ريكفري)، وهو وضع يمكن من خلاله تثبيت التحديثات أو إجراء عمليات استعادة البيانات أو مسح الهاتف بشكل كامل.
- إلغاء تثبيت التطبيقات: في بعض الأنظمة، يمكن استخدام زر الباور لإلغاء تثبيت التطبيقات عند الضغط على الرمز المناسب في واجهة الهاتف.
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