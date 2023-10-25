دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الطب البديل من أكثر المور ضجة في هذا الوقت ورغم كون الطب البديل موجود منذ ملايين السنين الا انه لم يزاع انتشاره بهذا الشكل من قبل ، ومن اهم انواع الطب البديل هي استخدام النتجات الطبيعيه في العلاج بدلا من الادوية ، ومن أحد اشهر البهارات الهندية والذي شائع استخدامه فى العديد من الدول، وإضافته لا تعزز طعم الطعام فحسب بل يزيد أيضًا من قيمته الغذائية، هو القرنفل حيث يستخدم على مر العصور لخصائصه الطبية، لانه غنى بالعديد من العناصر الغذائية، حيث يحتوى على فيتامين هـ وفيتامين سى وحمض الفوليك والريبوفلافين وفيتامين أ والثيامين وفيتامين د وأحماض أوميجا 3 الدهنية إلى جانب خصائص أخرى مضادة للالتهابات وللبكتيريا، ولعل أفضل طريقة لتناول القرنفل قبل النوم عن طريق مضغ فصّين منه ثم شرب كوب من الماء الدافئ، حيث يساعد ذلك فى التخلص من العديد من المشاكل . فوائد القرنفل الصحية تناول القرنفل ليلًا يساعد فى تخفيف مشاكل المعدة مثل الإمساك والإسهال والحموضة، كما أنه يحسن عملية الهضم.

يساعد فى منع ظهور حب الشباب لأنه غنى بمضادات الأكسدة وله خصائص مضادة للجراثيم.

يساعد على تخفيف آلام الأسنان عن طريق وضعه أيضًا على الأسنان مباشرة حتى يزول الألم.

يمكن أن يساعد القرنفل فى تسكين آلام والتهاب الحلق.

يساعد القرنفل فى علاج رعشة اليدين والقدمين التى يعانى منها بعض الأشخاص.

تناول القرنفل يومياً يعزز المناعة التى تعتبر هدفًا ثمينًا لجميع الناس فى الوقت الحالى للوقاية من الأمراض والأوبئة المنتشرة.

يمكن أن يساعد القرنفل فى التخلص من السعال ونزلات البرد والعدوى الفيروسية والتهاب الشعب الهوائية والجيوب الأنفية والربو.

يساعد الأوجينول الموجود فى القرنفل بتخفيف التوتر وأمراض المعدة الشائعة.

يمكن أن يساعد القرنفل أيضًا فى الوقاية من الإصابة بمرض باركنسون.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر هتتصدمي من النتيجة !! .. ضع القرنفل في هذا المكان خمس دقائق قبل النوم وشاهد النتيجة المفاجئة .. جربيها حالا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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