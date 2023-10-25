لغز حير الملايين !!! .. هل تعرف جمع كلمة بقدونس في اللغة العربية شغل عقلك وفكر فيها؟؟ هتتصدم لـما تعرف

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يعرف العالم بأكمله ان اللغة العربية أكثر لغة تحتوي علي العديد من المفردات والكلمات ، وهذا يدل علي ثراء هذه اللغة وصعوبتها، وهذا بشهادة كافة دارسي اللغة العربية من حول العالم ، ولذلك يجد العديد متعة كبيرة في محاولة اجادة اللغة حيث انه يتم اكتشاف الجديد في هذه اللغة يوميا ، وتعتبر من اكثر اللغات التي يتم عمل بعض الالغاز منها ، يعبر اللغز اللغوي عن مراعاة الاختلاف اللغوي الذي يوضح اللغة العربية، بينما تعتبر من أهم وأقدم اللغات حول العالم، كما أنها تتضمن فئة كبيرة من العبارات والمفردات التي تشرح نظريات مختلفة بوسائل فريدة ومتطورة .

جمع كلمة بقدونس

هل خطر في بالك ذات مرة معرفة جمع كلمة بقدونس ؟ .. تعود هذه العبارة من ضمن العبارات التي تثير الجدل عندما تريد جمعها في اللغة العربية، حيث إنها تعبر من العبارات التي لديها أسلوب جمع جذاب ومشترك، بمعنى أنها في الأساس تدل على اسم جمع، كما أثناء تسجيلها في الطريقة المفردة، يتم هذا بوضع التاء المربوطة عند آخر الحديث، وبناء على ذلك سوف نلاحظ إنها تبدو مثل كلمات أخرى داخل اللغة على سبيل المثال: موزة، تفاحة، وتمرة، ” وأيضًا دجاجة وغيرها ، ولذلك اجمه العديد من العلماء ان يتم ضم هذه الكلمة هذه الكلمات وان يتم تسمية مجموعة محددة من أوراق البقدونس، مثل من ثلاث إلى عشرة أوراق، يتم دمجها بصيغة بنهج مؤنث سالم (من حيث وضع الألف والتاء المفتوحة) عند آخر الحديث، على سبيل المثال نقول 3 أو 6 بقدونسات، وعلى هذا القدر يوجد عبارات يتم دمجها مماثلة لها مثل “4 تمرات” و “5 تفاحات”