دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لا يوجد منزل خالي من وجود قصات الاظافر لانها مهمه جدا في قص الاظافر وتقليم وتقليمها حيث انها من أهم الأدوات الشخصية الرفيعة التي تحافظ على مظهر اليدين والقدمين ولها أشكال وأنواع مختلفة كما أنها توفر نعومة الاظافر فجميع يعرف انها لقص الاظافر فقط ولكن لها عدد كبير من المستخدمات المهمة لم تكن تتوقعها فعليك الحرص على اتباع هذه الاستخدامات لانها سوف تنجز لك العديد من المهام الضرورية في الحياة. إستخدامات غير متوقعة قصافة الأظافر تفيد قصافه الاظافر في فتح جميع العلب الصعبة مثل برطمانات الصلصة والتونة وعلب السمن وزجاجات المياه الغازية وذلك باستخدام الجزء العلوي المنحني في القصافه.

كما أنها مفيدة في تثبيت عيدان البخور العادية وذلك من خلال الثقب الموجود في الاعلى مع أهمية وضع طبق من البلاستيك لسقوط الرماد وتثبيت القصافه حتى لا تلوث الأرض.

تفيد ايضا قصافة الاظافر في الحرف اليدويه عن طريق قص الاسلاك وفك البلاستيك وفصل الأسلاك الشائكة.

كما انها تستخدم في تثبيت خيوط الكروشيه وذلك من خلال ربط الخيط في الفتحه التي توجد بها حتى لا تتشابك مع بعضها ويتم استخدامها بسهولة.

يمكنك استخدامها كحامل لوضع الهاتف المحمول عند تشغيل الفيديوهات الخاصه بالافلام والمسلسلات والمقاطع الفيديو الصغيره او الكبيره.

كما تفيق قصات الاظافر في ربط وفك المسامير الصغيره وازاله المسمار من مكانه او تحريكه بكل سهوله وذلك عن طريق اللسان الأمامي الموجود في القصافه.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طول عمرنا احنا بنستخدمها غلط .. 6 استخدامات عبقرية للقصافة ما طلعتش للاظافر بس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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