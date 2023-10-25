«كنز في قشور البرتقال»…5 استخدامات مذهلة لقشور البرتقال لن تصدقي النتائج..وفري وبلاش ترميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البرتقال يقدم فوائد كثيرة لتعزيز المناعة، وقشورها أيضًا قيمة، حيث يمكن استخدامها في وصفات متنوعة وفي العناية بالبشرة، إضافة مسحوق قشور البرتقال تعزز من طعم ورائحة العصائر والكعك، مما يجلب الدفء والسعادة، وسوف نتعرف من خلال المقال على أهم استخدامات قشور البرتقال.

إحدى الوصفات تشمل تقشير 3 برتقالات وغليها مع السكر والماء، ثم تركها لتجف في الهواء لمدة يومين. تُحفظ هذه القشور المجففة في حاوية محكمة الإغلاق ويمكن استخدامها بطرق عدة. يمكن أن تساعد في تبييض الأسنان بفضل احتوائها على حمض الستريك، وتستخدم كمنظف طبيعي، ويمكن إنتاج شموع برائحة الفواكه، وتستخدم لصد الحشرات عن المنزل عند استخدامها كمسحوق مع الماء في رذاذ.

تُستخدم قشور البرتقال في العديد من الاستخدامات المفيدة. إليك بعضها:

1. تحضير الزيوت العطرية: يمكن استخدام قشور البرتقال لاستخراج الزيوت العطرية التي تستخدم في صناعة العطور والزيوت العطرية.

2. الاستخدام في الطهي: يُمكن زيادة نكهة الطعام عن طريق إضافة بعض من قشور البرتقال إلى الطهي.

3. الشاي والمشروبات: يُمكن وضع قشور البرتقال في الشاي أو المشروبات الساخنة لإضافة نكهة منعشة.

4. مواد التنظيف: تحتوي قشور البرتقال على مواد قلوية طبيعية، مما يجعلها مناسبة لتنظيف الأسطح.

5.صناعة المستحضرات الجمالية: يُمكن استخدام مسحوق قشور البرتقال كمقشر طبيعي للبشرة.

6. تنظيف الرواسب الجيرية: تحتوي الحمضيات في قشور البرتقال على الحمض الستريك الذي يمكن استخدامه لإزالة الرواسب الجيرية من المعدات المنزلية.