«كنز يساوي مليار جنيه»..قشور الموز كنز في بيتك تعالي أقولك تعملي بيها أيه لن تستغني عنه طوال حياتك ..ضاع عمرك وإنت بترميه

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قشور الموز ثمرة غنية بالمعادن المفيدة، بما في ذلك البوتاسيوم والمغنيسيوم والنيتروجين والكبريت، تُعتبر هذه القشور مادة مثالية كسماد للنباتات، حيث يمكن وضع قطع صغيرة منها بجوار النباتات أو زراعتها في التربة قبل وضع النبات فيها، تساعد قشور الموز في التخلص من الحشرات الضارة وجذب الحشرات المفيدة، وتتجاوز فوائد قشور الموز استخدامها في النباتات، حيث يمكننا استخدامها في المهام المنزلية أيضًا، حيث تساعد في تلميع الأحذية بشكل جيد، خاصة الأحذية الجلدية. يمكن فعل ذلك عن طريق مسح الحذاء بالجزء الداخلي لقشرة الموز، مما يمنحه لمعانًا واضحًا.
وبالإضافة إلى ذلك يمكن الاستفادة الكبيرة من قشور الموز في العناية بالبشرة، حيث يمكن تجفيفها وطحنها، ثم خلطها بالعسل الأبيض والزبادي وبعض القرنفل، بعد ذلك يمكن وضع المزيج على الوجه وتركه لمدة ساعة، ستلاحظ الفارق المذهل على بشرتك.
إن قشور الموز تُعَدّ واحدة من أهم الوصفات والأقنعة الطبية التي تكون آمنة للصحة الإنسانية بشكل عام وبشكل خاص للوجه، حيث تجعل وجهك جميلاً ومرطبًا للغاية عند استخدامها على البشرة.
قشور الموز لديها العديد من الاستخدامات البيئية والمنزلية:
1. تسميد النباتات: يمكن وضع قشور الموز المفتتة حول النباتات كسماد عضوي طبيعي لزيادة تغذية التربة.
2. تنظيف الأحذية: يُمكن استخدام الداخل المباشر لقشور الموز لتلميع الأحذية وإزالة الأوساخ واللمعان.
3. تطهير الأسطح: قشور الموز يمكن استخدامها كمادة طبيعية لتنظيف الأسطح في المنزل.
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