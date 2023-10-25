العمر ضاع هدر ولسه ما تعرفش…طريقة جهنمية للتخلص من جميع الحشرات والنمل والصراصير بمكونات طبيعية في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من أكثر الحشرات التي تزداد بشكل يومي في المطابخ او المنازل هي النمل والصراصير وتظهر بصفة خاصة في فصل الصيف بكثرة ،فتبحث ربات المنزل عن طرق كثيرة للقضاء على هذه الحشرات الضارة، سوف نقدم اليكم بعض الحلول التي تساعدك على القضاء عليهم بسهولة وبدون تكاليف وبشكل نهائي تابعوا معنا.

أسرع طريقة للتخلص من جميع الحشرات والنمل والصراصير بمكونات طبيعية في المنزل

تتعدد الطرق التي تساعد في التخلص من النمل والصراصير فيمكنك إستخدام أيا منها كما ترغبين وهذه الطرق هي:

استخدام خليط السكر والصودا الكاوية والماء

يمكنك التخلص من النمل عن طريقه هذه المكونات الثلاثة لجذب الصراصير والنمل حتى تنخدع و تتناولها.

استخدام الفلفل والخل الابيض

يتم وضع هذة المكونات فى الأماكن التي توجد بها الحشرات لأنها تعطي رائحه نفاذه .

استخدام زيت الذرة وزيت القرفة .

من اكثر الاشياء التي تمنع النمل بشكل آمن دون الحاجه الى شراء مبيدات حشرية ضارة فكل هذه المكونات لها رائحة نفاذة تجعل الحشرات تفر من المكان.

استخدام مسحوق البيكربونات

يمكنك وضع هذا المسحوق في جميع الأركان والأماكن التي توجد بها الصراصير وبالتالي سوف تتخلصي منها بشكل نهائي.

زيت النعناع

يخرج هذا الزيت رائحه كريهه تؤدي الى هروب هذه الحشرات وذلك عن طريق تبليل قطعة من القطن بزيت النعناع في الأماكن التي تتزاحم فيها.

البخار الساخن

عليك باستخدام آلة بخار لتنظيف المناطق التي تتجمع فيها الحشرات وتختبئ لأن الحرارة تساعد على إزالة هذه الحشرات وتقضي على بيضها بسهولة من المكان.