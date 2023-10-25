هتندمي انك كنتي بترميها .. استخدامات مبهرة لماء سلق البطاطس لن تتوقعها ابدا ! .. تعرف عليها الآن

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - العديد من الناس يقومون باستخدام اشياء قد لا تكون بها فائدة ويتركون كل ما يحتوي علي فوائد وهذا بدون علم ، حيث لا يعرف الكثير أن ماء السلق التي تخرج من طهي البطاطس تحتوي على فوائد كثيرة يمكنك ان تستخدميها في العديد من الاستخدامات المهمة حيث ينصح الخبراء باستغلالها بحكمه ، حيث أن ماء سلق البطاطس لها كثير من الفوائد التي تحتوي عليها، حيث نصح المتخصصين باستعمال ماء سلق البطاطس وعدم التخلص منها، لأنها تمتلك فوائد كثيرة وعدة خصائص، كما بها معادن وفيتامين .

الفوائد التي تحتوي عليها ماء سلق البطاطس

تعتبر البطاطس من الخضروات التي يحبها الصغار وكذلك الكبار، ولكن ماء سلق البطاطس حملت عدة فوائد منها ما يلي:

احتوت على فيتامين سي، حيث أنه مضاد عالي وقوي للأكسدة، ويعمل على تعزيز جهاز المناعة وخصيصًا جهاز مناعة الأطفال، وهذا الأمر يعمل على حماية الجسم من أي مرض.

أيضًا به عناصر البوتاسيوم، التي تتمكن من مساعدته في القضاء على الانتفاخ.

وكذلك احتوت ماء سلق البطاطس على فيتامين ب ومعه بروتينات وكذلك حديد، حيث بعدما يتم غليان البطاطس بالماء، تبدأ الماء في التحول لعنصر هام ومفيد للغاية للجسم.

الاستفادة من مياه سلق البطاطس

يمكنك أن تقوم بالاستفادة من سواء الفيتامينات أو المعادن المتواجدة في مياه سلق البطاطس، وهذا يكون عن طريق استعمال مياه السلق بعديد من الوصفات، أو يمكنك أن تقوم بترك جزءًا من البطاطس المسلوقة ونقوم بخلطها بماء السلق، ومنها يتم هرسها بشكل جيد وتناولها ، كما أنه من الممكن ان تقوم بتناول مياه سلق البطاطس عن طريق شرب الماء وذلك لكي تستفيد من الفيتامينات والمعادن التي تحتوي عليها، أو الاحتفاظ بمياه السلق في الثلاجة حتى مرور أسبوع، أو يمكن حفظها في الفريزر عن طريق تبريدها وحفظها بعد ذلك.