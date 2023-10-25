ازاي عايشين ومنعرفش؟؟ .. احذر من تشغيل الراوتر طوال الليل يسبب 5 مخاطر رهيبه !! بيتك هيتدمر

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يفضل الجميع متابعة الاحداث اليومية وعرفة كل جديد يحدث حول العالم سواء اكانت اخبار او اكتشافات او غيرها ، لذلك نجد ان الانترنت المنزلي اصبح جزء هام في حياتنا، حيث تستطيع من خلاله متابعة أهم الأخبار والقيام بتطبيق المكالمات الصوتية، والمحادثات المصورة، بواسطة التطبيقات أو عن طريق الهواتف النقالة الخاصة بنا، وبناء على ذلك يحرص العديد من الأشخاص على توافر جهاز راوتر خاص داخل كل بيت، لكن هناك بعض النقاط الضرورية الواجب مراعاتها أثناء استخدام الراوتر، لتفادي عمليات التسلل وتقليل مستوى باقة الإنترنت، والآن يمكننا أن نوضح لكم أكثر حول هذه النقاط لعدم مواجهة لا أي اختراقات أو اختلاس الإنترنت المنزلي.

ضرر ترك الراوتر فعالا طوال الليل

تعرض العديد من الاشخاص في لفترة الماضية الي حوادث كارثية بسبب هذا الجهاز الصغير ، ولذلك من أجل عدم إتلاف الراوتر الخاص بك، او حدوث اي ضرر ينبغي تجنب العديد من الأشياء ومن أبرزها: عدم مغادرة سلك الراوتر داخل الكهرباء لمدة طويلة، أو على مدار الليل، تجنبًا لعدم حدوث أي تسلل أو سرقة بالجهاز، كما يعمل أيضًا على ارتفاع درجات الحرارة مما يؤثر ذلك على تدمير الجوانب الداخلية الخاصة بالراوتر، وعلاوة على ذلك يتم التقصير على إشارة الإنترنت.

نصائح تشغيل الراوتر