وصفه زيت الزيتون والكمون لعلاج مشاكل الشعر مش هتتخيلي النتيجه الجباره

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - ترغب جميع الفتيات طول الوقت ان تكون جذابة بشكل ملفت للنظر، خاصة النساء المتزوجة التى تعتني بنفسها حتى تعجب زوجها فهذا يتحقق عن طريق استخدام الخلطات والوصفات الطبيعيه الخاصه للجسم والشعر والبشرة حيث إن مشكلة تساقط الشعر أمر مزعج لدى العديد من الفتيات فجئنا اليكم اليوم بوصفه زيت الزيتون والكمون لعلاج مشاكل الشعر المتنوعه حيث انها وصفه رهيبه وفعاله اليكم التفاصيل
مكونات وصفة زيت الزيتون والليمون للشعر
تتميز هذه الوصفة بانها افضل الوصفات التي تعطي نتايج رهيبه من اول استعمال كما أنها رخيصة لا تكلف خمس جنيهات و ستحصلي على نتيجه مجربه ومضمونه 100% إليك مكونات الوصفة
- ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة صغيرة من الكمون الناعم.
- نصف كوب ماء.
- صفار بيضة.
خطوات تحضير وصفة زيت الزيتون مع الكمون للعناية بالبشرة والشعر
من فوائد زيت الزيتون الرهيبه للشعر والبشره انه تحتوي على خصائص علاجية وصحية تعالج كل مشاكل الشعر من الجذور الى الاطراف حيث ان هذه الوصفة جبارة وتناسب جميع انواع الشعر من كل فئات الأعمار واليكم خطوات الوصفة بالتفصيل.
- كل المطلوب منك هو اتباع هذه الخطوات السهلة وهي تحضير كميه من المياه نرفعها على النار.
- ثم نضع عليها الكمون ونقلبها حتى أن تغلي المكونات ثم نصفي هذا الخليط جيدا ونتركه حتى يبرد تماما لكي نضع عليه زيت الزيتون ثم صفار البيض حتى يكون متجانس.
- نقوم بتوزيع هذا الخليط على الشعر من الجذور الى الاطراف لمدة ساعة بعد ذلك كالعادة نغسله و اشطفه جيدا بالماء والشامبو .
- ولكي تحصلي على افضل النتائج عليك بتكرهها هذه الوصفه الرائعه بدون أي نقاش
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