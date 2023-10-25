معلومه خطيره جدا لا يمكن تتوقعيها.. هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تقريبا البرص موجود في كل بيت لانه صغير الحجم ويستطيع أن يدخل من نافذة اي مكان حتى لانه رفيع جدا ويستطيع أن يدخل بسهولة حيث أنه من الحشرات المزعجة التي تسبب اضرار بالصحة ولا يقبل أي انسان بوجود فى منزله، فنسعى دائما طول الوقت بالبحث عن طرق للتخلص منه حتى نطمئن على أطفالنا طول الوقت فاليكم التفاصيل .

هل تعلم لماذا لا يجب قتل البرص في المنزل؟

يمكنك التخلص من هذه الحشرات بسهولة باستخدام طرق طبيعية دون الحاجة إلى شراء مبيدات حشرية ضارة بالصحة فيمكنك استخدام الطرق الآتية:

طريقة الماء البارد

عن طريق وضعه في المكان التي توجد في هذه الزواحف لكي تتخلص منه بشكل نهائي.

قشور البيض

قشر البيض من الاشياء التي تخاف منها هذه الزواحف لانها تعتقد بأن هناك ثعابين في المكان او ان هناك حيوانات مفترسة داخل هذه القشور فتفر من المكان في الحال لانها تخشى ان تسكن في مثل هذه الاماكن التي يوجد بها قشور البيض فهي من الطرق الطبيعيه الامنه للقضاء على هذه الزواحف بكل سهولة في وقت قصير دون الحاجة إلى التكاليف او شراء اي وصفات مكلفة.

وضع لصقات

ظهرت طريقه عبقريه خلال هذه الايام وهي شراء لصقات طبيه من الصيدليات لانه تساعد على لصق البرص او اي زواحف اخرى في الغرفه بسهوله، حيث انها تحتوي على ماده شديده اللصق بمجرد ان يمشي عليها البرص لايستطيع التحرك من مكانه ونستخدمها ايضا عند التخلص من الفئران وغيرها من الزواحف المزعجه.