«وصفة بمليون جنيه».. كوب واحد سحري في 3 أيام فقط خسرت 18 كيلو من وزنها وإزالة البطن والدهون..وداعاً للكرش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في ثلاثة أيام فقط ساعدها مشروب سحري على فقدان 18 كيلوغرامًا والتخلص من الدهون في منطقة البطن، مما جعلها تودع هذه الدهون نهائيًا، تستهدف هذه المشروبات الدهون العنيدة المتراكمة حول الخصر والجوانب والأرداف، وهذا هو السبب في أنك تحتاج إلى مشروب يحرق هذه الدهون ويسمح لك بالتخلص منها بسرعة.

بعد الحصول على النتيجة المرجوة، يمكنك ارتداء أي شيء تريده، وظهور بأي مظهر تحبه دون إحراج أو ضيق، إليك كيفية إعداد هذا المشروب الرائع لفقدان الوزن:

المكونات:

بذور الشمر المطحونة ناعمًا (ملعقة طعام واحدة)

ماء ساخن (كوب واحد)

كوب يُغلق بإحكام

الطريقة:

١. قم بغلي الماء واسكبه في الكوب الذي يُغلق بإحكام.

٢. أضف بذور الشمر وحركها جيدًا، ثم اغلق الكوب بسرعة.

٣. انتظر حتى يبرد المزيج قليلاً، ثم اشربه وهو ساخن، تجنب تركه بدون غطاء للاستفادة من المواد الطيارة المفيدة فيه.

بالإضافة إلى ذلك، من المهم عدم التساهل في وجباتك، اختر تنويع الأطعمة واختيار خيارات صحية. يُمكنك شرب بذور الشمر قبل الوجبات وتناول الشاي الأخضر بعد ساعتين، ولا تنسى البقاء مترطبًا من خلال شرب ما لا يقل عن لترين من الماء طوال اليوم.

في عالم المشروبات التي تساعد على التنحيف وحرق الدهون، تبرز وجبة الشوفان مع الحليب، هذا المشروب البارد يعتبر أحد أهم المشروبات لفقدان الوزن وحرق الدهون؛ حيث يحتوي الشوفان على الألياف ويشعر الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن بالشبع بسرعة بعد تناوله، كما يُعتبر عصير الليمون الساخن مفيدًا لزيادة معدل الحرق في الجسم.