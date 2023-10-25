خصومات هائلة تصل إلى 70%.. موعد عروض الجمعة السوداء 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قرب موعد الجمعة السوداء لعام 2023، وهي فترة مرتقبة بشدة من قبل العديد من الناس، ينتظرون هذا الحدث لأنهم يرغبون في شراء المنتجات من جميع البراندات التجارية العالمية بتخفيضات تصل إلى 70٪، ففي الماضي كانت الصين هي البلد الوحيدة التي كانت تقوم بهذه الخصومات، ولكن مؤخراً انتشرت هذه العروض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوطن العربي، حيث أطلق عليها اسم “الجمعة البيضاء”، ويتم تقديم العروض في العديد من الفئات مثل الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل والعديد من الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها الناس.
متى موعد الجمعة السوداء أو البيضاء كما يطلق عليها الوطن العربي
يوم البلاك فرايدي هو اليوم الذي يلي يوم عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة ما يحدث هذا اليوم في شهر نوفمبر، وفي هذا العام سوف يكون يوم البلاك فرايدي يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023.
أشهر المواقع التي ستقدم تخفيضات هائلة الجمعة السوداء 2023
تتوفر العديد من المواقع التي يتمنى معظم الأشخاص طلب المنتجات منها، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار ينتظرون حتى يوم الجمعة السوداء، ومن أبرز هذه المواقع المعروفة نذكر:
- موقع نون: يعتبر أحد أشهر المواقع التجارية الإلكترونية في الشرق الأوسط، ويوفر مجموعة واسعة من المنتجات المتنوعة.
- موقع أمازون: يعد أمازون أكبر منصة للتجارة الإلكترونية عالميًا، ويتميز بتوفير مجموعة كبيرة من المنتجات والخدمات بأسعار منافسة.
- موقع علي بابا: يُعَد علي بابا واحدًا من أهم المواقع التجارية في العالم، ويتميز بتوفير العديد من المنتجات التقنية والإلكترونية.
- موقع جوميا: يعتبر جوميا أحد أبرز الماركات التجارية في الشرق الأوسط وأفريقيا، ويوفر تشكيلة واسعة من المنتجات بأسعار تنافسية.
- موقع بيست باي: يعد بيست باي منصة تجارية شهيرة في الصين، ويتميز بالعديد من الصفقات الجيدة على المنتجات المتنوعة.
- موقع نمشي: يوفر نمشي مجموعة واسعة من الملابس والأزياء الراقية للرجال والنساء والأطفال.
- موقع إبياضي: يتميز موقع إبياضي بتوفير منتجات رياضية عالية الجودة وأدوات تمارين شاملة.
- موقع نيو إيج: يعد نيو إيج منصة تجارة إلكترونية شهيرة توفر منتجات مختلفة مثل الملابس والإلكترونيات والأجهزة المنزلية.
- موقع جير بست: يوفر جير بست تشكيلة متنوعة من الملابس والإكسسوارات العصرية للرجال والنساء.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر خصومات هائلة تصل إلى 70%.. موعد عروض الجمعة السوداء 2023 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع اخبار منوعات مصر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.