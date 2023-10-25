خصومات هائلة تصل إلى 70%.. موعد عروض الجمعة السوداء 2023

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قرب موعد الجمعة السوداء لعام 2023، وهي فترة مرتقبة بشدة من قبل العديد من الناس، ينتظرون هذا الحدث لأنهم يرغبون في شراء المنتجات من جميع البراندات التجارية العالمية بتخفيضات تصل إلى 70٪، ففي الماضي كانت الصين هي البلد الوحيدة التي كانت تقوم بهذه الخصومات، ولكن مؤخراً انتشرت هذه العروض في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الوطن العربي، حيث أطلق عليها اسم “الجمعة البيضاء”، ويتم تقديم العروض في العديد من الفئات مثل الأجهزة الكهربائية والملابس ومستحضرات التجميل والعديد من الأشياء الأخرى التي يحتاج إليها الناس.

متى موعد الجمعة السوداء أو البيضاء كما يطلق عليها الوطن العربي

يوم البلاك فرايدي هو اليوم الذي يلي يوم عيد الشكر في الولايات المتحدة الأمريكية، وعادة ما يحدث هذا اليوم في شهر نوفمبر، وفي هذا العام سوف يكون يوم البلاك فرايدي يوم الجمعة الموافق 24 نوفمبر 2023.

أشهر المواقع التي ستقدم تخفيضات هائلة الجمعة السوداء 2023

تتوفر العديد من المواقع التي يتمنى معظم الأشخاص طلب المنتجات منها، ولكن بسبب ارتفاع الأسعار ينتظرون حتى يوم الجمعة السوداء، ومن أبرز هذه المواقع المعروفة نذكر: