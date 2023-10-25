«حلم كل النساء»..استخدمى زيت الزيتون والموز بهذه الطريقة هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق ال 60…حلمك هيتحقق والنتيجة مبهرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وصفة زيت الزيتون والموز معًا هي واحدة من أشهر وأفضل الخلطات الطبيعية، والتي تقدم مساعدة مهمة للنساء في حل بعض مشاكل البشرة والشعر والمشاكل الصحية الأخرى التي يتعرض لها الجسم البشري. يمكن تحضير هذه الوصفة بسهولة وتطبيقها على الجسم للحصول على أفضل النتائج.

كيفية تحضير خليط زيت الزيتون والموز:

يمكن تحضير خليط من زيت الزيتون والموز، الذي يحتوي على العديد من الفيتامينات التي يحتاجها الجسم البشري، يمكن تحضير هذا الخليط عن طريق اتباع الخطوات التالية.

أولاً نقوم بتحضير كمية من الموز.

ثم يُقطع إلى قطع صغيرة، ثم نضيف بضع قطرات من زيت الزيتون إليه.

ثم نقوم بخلط زيت الزيتون والموز بقوة حتى نحصل على خليط خفيف ومتماسك في نفس الوقت.

يُستخدم هذا الخليط على أجزاء الشعر، عن طريق توزيع الخليط على فروة الرأس من الجذور إلى الأطراف حتى يصل الخليط إلى جميع أجزاء الشعر.

فوائد خليط الموز وزيت الزيتون للشعر تشمل: