ارميه فورا!! .. تحذير من شراء هذا النوع من الزيت المنتشر في السوق يدمر الكبد ويسبب الوفاة .. عيالك هتموت بسببك خلي بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - حدث في الفترة الاخيرة عدة حوادث كونية خطيرة ، وكان السبب في هذه الحوادث هي الافراط الدايم في استخدام المنتجات والقائها ثم حرقها ، لذلك عملت المنظمات الدولية علي تطبيق نظام اعادة التدوير ، حيث يتم اعادة استخدام الاشياء القديمة ولعل من اكثر الاشياء شيوعا في هذه الفترة هي استعمال الزيت مرة اخري ، وعلي الرغم من اهمية الزيت المستعمل في انجاز العديد من الاغراض ، الا انه يجب الحرص عند استخدامه لانه قد يسبب العديد من الامراض التي تنتج عن غليان الزيت اكثر من مرة .

كيف يتم إعادة تدوير الزيت المستعمل

يتم إعادة تدوير زيت الطعام المستعملة بطريقة مؤذية جدا وهي:

إضافة مواد كيميائية تعمل على تبييض لونه من الغامق إلى الفاتح.

ثم بعد ذلك يتم تعبئته في زجاجات نظيفة مرة أخرى وبيعه بالأسواق.

لذلك عليك الإبتعاد عن شراء هذه الأنواع من الزيوت وعدم شرائها.

التحذيرات من إستخدام الزيوت الضارة

عليك بالإبتعاد التام لشراء زيت الطعام من الباعة المتجولين بالشوارع،لإنك تضر نفسك أولا ثم تضر أولادك وتؤذي صحتهم وتعرضهم للأمراض من خلال إستعمالك لهذه الأنواع من الزيوت،حيث تم التحذير من قبل الدكتور “هاني موافي” بإستخدام هذه الأنواع من الزيوت لاستخدامها مرات عديدة قبل ذلك ،لإن الزيت تعرض لدرجة حرارة مختلفة وهذا يعود على حياة الإنسان بالضرر بصحته وتعرضه لأمراض كثيرة، ومن أخطرها مرض السرطان الذي لايوجد له علاج حتى الأن.