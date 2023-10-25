طريقة طبيعية وفعالة للقضاء على سوس المطبخ في ثواني…طريقة طبيعية وغير مضرة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحيانا قد تواجه السيدات بعض المشاكل التي قد تجعلها تشعر بالعجز عن إيجاد حل مناسب ومن بين هذه المشاكل “عث الطعام” أو ما يعرف بـ السوس، وهي من المشاكل التي تؤرق البعض حيث أن هذه الحشرة الصغيرة تستطيع أن تتسلل إلى المطبخ متجهة نحو أكياس المواد الغذائية خاصة الحبوب والمواد الغذائية الجافة أو المجففة مثل الدقيق والذرة والحبوب وذلك لأنها تحتاج إلى بيئة مظلمة ورطبة ودافئة وهذه هي العوامل المساعدة أو الهامة لإتمام عملية التكاثر وهذه الظروف دائما متوفرة في جميع المطابخ حيث يتوفر الدفئ والطعام والأمان بعيداً عن أي حشرات أخرى مفترسة، ولكن كيف نتخلص منها ونمنع دخولها إلى المطبخ وأيضا نعمل على عدم توفير الظروف المناسبة للتكاثر والنمو ، هذا ما سنتعرف عليه من خلال السطور القادمة.

كيف نتخلص من عث الطعام

هناك بعض الإرشادات التي تساعدك على التخلص من عث الطعام وهي:

1- فحص المواد الغذائية: كما أشرنا أن العث لا يصيب أي طعام، فهو لا يحب الزيت والدهون والسكر والملح والأطعمة المدخنة، كما أنه عادة ما يهمل القهوة والشاي الأسود، ولكنه يحب الدقيق والموسلي والأعلاف الحيوانية والفواكه المجففة والبقوليات و التوابل والشاي الأخضر وشاي الفواكه، وبالتالي يجب فحص هذه الأطعمة قل شرائها، حيث أن العث غالبا ما ينجذب خلال فصلي الخريف والشتاء نحو الفواكه الاستوائية و المجففة، ويحب تخزينها في ظروف تخزين جيدة ومناسبة وفحصها كل فترة حتى تتجنبين مشكلة وجود العث في الطعام.

2- إحكام غلق عبوات تخزين الطعام: عند شراء الطعام القابل للتخزين يجب أن يتم وضعه في حاوية أو إناء أكثر احكاما للغلق، خاصة إذا كانت قابلة للحفظ لفترات طويلة وهناك الكثير من الأواني الزجاجية أو الألومنيوم التي يمكن غلقها بشكل جيد ولا تسمح للهواء بالوصول إلى المادة الغذائية، كما أن من أهم الخطوات للحفاظ على المواد الغذائية المخزنة هو عدم خلط الطعام الجديد مع القديم أو وضعهما في مكان واحد حتى إذا كانت هناك إصابات في المواد الغذائية القديمة لا تتسبب في حدوث تلوث للمواد الغذائية الجديدة.

3- الانتباه إلى علامات وجود الحشرات: إذا كانت هناك حشرات في مطبخك فإنه يمكن التعرف على وجودها من خلال آثارها التي تتركها ورائها، وهي دائما نبحث عن الطعام حتى يمكنها التكاثر كما ذكرنا، وهي تضع بيضها في صورة تكتلات صغيرة ومتشابكة ويمكن أن تلاحظين وجود البيض الذي يتحول بعد ذلك إلى يرقات من خلال البحث في الشقوق أو وجود أحد أكياس أو عبوات المواد الغذائية المثقوبة أو أجنحة متطايرة أو آثار للدقيق يمكن أن تكون متناثرة بشكل عشوائي.