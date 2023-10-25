دوت الخليج - كتب احمد صلاح - معجزة كريم “ميبو” هترجعك شباب حتى لو عمرك فوق الــ70 …طريقة الأستخدام، تعتمد العديد من السيدات على استخدام الوصفات المنزلية للتخلص من مشاكل البشرة التي قد تعانون منها، وتكون هذه الاختيار لعدة أسباب منها تكلفة منتجات العناية بالبشرة التي عادة ما تكون مرتفعة جدا، بالإضافة إلى ذلك يتمتع الوصفات المنزلية بفاعلية كبيرة في تحقيق النتائج المرجوة، فمن بين المشاكل التي تعاني منها الكثير من السيدات هي ظهور مناطق داكنة في الجسم، وهي واحدة من أكثر المشاكل المزعجة، حيث يمكن أن تؤثر على الثقة بالنفس وتسبب الإحراج، واليوم سنقدم حلاً لهذه المشكلة باستخدام مكونات بسيطة تتوفر في كل منزل، هذا الحل سيمنحك نتائج مذهلة، وستجعل الجميع يتساءل عن سر توهج وجمال وصفاء بشرتك.

وصفة ميبو للقضاء على الاسمرار تساهم في التخلص من الاسمرار والبقع الداكنة الموجودة في الجسم، وتعتبر هذه الوصفة بديلًا رخيصًا عن منتجات العناية بالبشرة المكلفة، لتحضير هذه الوصفة, تحتاج إلى بعض المكونات الاقتصادية التالية:

قشر الليمون: يحتوي على خصائص تفتيح البشرة وتقليل التصبغات.

العسل: يساعد على ترطيب البشرة وتفتيحها.

اللبن الزبادي: يحتوي على الحموضة التي تقلل من اسمرار البشرة وتوحد لونها.

تحضير الوصفة بسيط قومي بمزج ملعقة صغيرة من قشر الليمون المبشور مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من اللبن الزبادي، وقومي بتطبيق الخليط على البشرة المصابة بالاسمرار واتركيه لمدة 15-20 دقيقة ثم اغسليه بالماء الفاتر، وبعد ذالك ضعي كريم ميبو على البشرة قومي بتكرار هذه العملية 3 مرات في الأسبوع للحصول على أفضل النتائج.