اوعى ترميه تانى… الريسيفر القديم كنز كبير فى بيتك … تعالى اقولك تعمل ايه بيه عشان تبقى مليونير فى ثوانى!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - توجد أشياء كثيرة في منازلنا قد لا نهتم بها أو أنها فقدت أهميتها بالنسبة لمن يمتلكها ومن هذه الأشياء هو الريسيفر القديم، حيث أنه مع التقدم التكنولوجي أصبح الريسيفر من الأشياء غير المفيدة وهذا ما يعتقده معظم الناس ويبدأ الجميع ببيع الريسيفر وإحضار آخر جديد احدث وأفضل وهم لا يعلمون أنهم بتفريطهم في الريسيفر القديم أنهم خسروا شيئاً ثميناً لا يمكن الحصول عليه بسهولة مرة أخرى، ويمكن الاستفادة منه في بعض الأشياء التي سنذكرها خلال هذا المقال.

فائدة استخدام الريسيفر القديم

يمكن الاستفادة من الريسيفر القديم عن طريق إستخدام القطع الداخلية المكونة له في العديد من الأشياء التي لها ضرورة في حياتنا فهناك قطع هامة داخل الريسيفر متخصصة في تحويل سرعة التيار الكهربائي والتحكم فيه مثل أن نستخدمها في تحويل سرعة التيار الكهربائي الذي تبلغ سرعته 220 فولت الى ام تكون السرعة 3 فولت، كما أن هناك به القطع التي يمكن أن تستخدم كبديل لقطع أخرى تالفة في بعض الأجهزة مثل شاحن الهاتف وغيره، وأيضا جهاز الراوتر الخاص بالإنترنت فهو أيضا يحتوي على هذه القطعة الهامة والتي يمكن تعويضها إذا تلفت بواسطة القطعة الموجودة بالريسيفر، وأيضا الشرائح الموجودة في المصابيح الكهربائية وأجهزة الكمبيوتر وغيرها .

كيف تتعامل مع الأشياء القديمة

هناك العديد من الخيارات التي تتعلق بكيفية التعامل مع الأجهزة الإلكترونية القديمة، سواء كانت عبارة عن هواتف أو حواسيب أو وحدات تحكم، فإذا قررت التخلى عنها، فيجب التحقق من أنها لم تعد تحتوى على بيانات شخصية، لذلك ينصح بتفريغ الذاكرة قبل رميها إذا كانت هواتف أو غيرها، وهناك طرق يمكن فعلها بالإجهزة الإلكترونية القديمة:

1- أن تقوم باستبدالها: فيمكن استبدال الجهاز القديم مقابل آخر بنفس القيمة أو مقابل رصيد لشراء جهاز جديد بقيمة أعلى، على أن تدفع الفرق بين السعرين، وذلك حسب ما نقلته “سكاي نيوز”.

2- أن تعيد بيعها: يمكن اللجوء لهذا الخيار فقط إذا لم يكن الجهاز معطلًا وكان يحتفظ دائمًا بقيمته المادية، وهناك مواقع إلكترونية عديدة توفر معلومات محدثة باستمرار بهذا الخصوص، كما يوجد فى بعض الدول ما يعرف بـ “الوسطاء التجاريين”، والذين يقومون بشراء الأجهزة الإلكترونية لإعادة بيعها لاحقًا.

3- أن تمنحها لغيرك: يعتبر هذا أفضل وأسهل خيار، حيث تحتاج فقط للنظر حولك واختيار الشخص المناسب والأكثر احتياجًا للجهاز القديم، هناك أيضًا مواقع إلكترونية تمكنك من التبرع بأجهزتك للغرباء.

4- أيضاً يمكنك إعادة تدويرها: بالرغم من أن عملية إعادة التدوير مكلفة وتستهلك الكثير من الطاقة، لكنها ذات أهمية عالية لانها تهدف إلى تفكيك المكونات الخطرة وإزالتها، الأمر الذى يساهم فى محاربة التلوث البيئى، ولا ينصح بتدوير النفايات الإلكترونية الصغيرة، مثل السماعات وفأرة الكمبيوتر.