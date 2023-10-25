دوت الخليج - كتب احمد صلاح - إليك أسرع حل لمشكلة النسيان إلى الأبد..لتصبح ذاكرتك أقوى 10 مرات وتزيد قدرتك على الذكاء الخارق!، عندما نحاول حفظ نص ما، قد نعتقد أن تكثيف جهودنا العقلية سيؤدي إلى تثبيت المعلومات في ذاكرتنا، ولكن قد يكون الحل البسيط هو خفض شدة الإضاءة والاستمتاع بفترة من الراحة والتأمل لمدة 10 إلى15 دقيقة، وستلاحظ أن قدرتك على استعادة المعلومات بعد الاسترخاء ستكون أفضل بكثير مقارنة بالتركيز والتكرار.

تشير دراسة جديدة إلى أنه يجب علينا تجنب التفكير خلال فترات الاسترخاء بعد اكتساب مهارة أو معلومات جديدة، وذلك يعني أنه يجب تجنب أي تشتيت يمكن أن يعرقل تشكيل الذكريات، مثل القيام بمهام أخرى أو قراءة البريد الإلكتروني أو تصفح الإنترنت على الهاتف الذكي، الهدف من ذلك هو إعطاء الدماغ الفرصة للاستراحة واستعادة نشاطه بدون أي تشتت.

قد يكون هذا الاكتشاف نقطة تحول في مجال التعلم والذاكر ة، فعلى الرغم من أن بعض الأشخاص قد يستغلونه للتهرب من المذاكرة والعمل الشاق، إلا أنه يمكن أن يكون له فوائد كبيرة لأولئك الذين يعانون من فقدان الذاكرة أو بعض أنواع الخرف، وهذا لأنه يقدم طرق جديدة للاستفادة من قدرات تعلم كانت غير مستغلة في الماضي، وما يميز هذا الاكتشاف هو أنه يفتح الباب أمام تجارب وأبحاث لم يتم القيام بها من قبل، وذلك بهدف فهم هذه الطرق الجديدة واستخدامها بشكل فعال في عمليات التعلم والتذكر.

في عام1900 قام العالم النفسي الألماني جورج إلياس مولر وتلميذه ألفونس بيلزكر بوثائق أهمية فترات الاسترخاء في تعزيز الذاكرة، وقد اكتشف مولر أولاً هذا الأمر وبحث فيه بعمق، وبعد ذلك تابع بيلزكر الدراسة ونشر نتائجها، كانت هذه الدراسة تركز على كيفية استخدام فترات الاسترخاء لتحسين القدرة على استرجاع المعلومات وتعزيز الذاكرة، وبفضل جهودهما، أصبحت هذه الأفكار شائعة ومهمة في مجال علم النفس.