دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وداعاً للشيخوخة.. الحل الجبار في ورق الغار تناوله بهذه الطريقة ورجع شبابك حتى لو عمرك 70 سنه,

ورق الغار او ورق اللوري من أهم التوابل التي لا يخلو منها اي بيت مصري وتتميز بقدرتها علي اضافة رائحة ونكهة مميزة للطعام كما يستخدم ةرق الغار في وصفات اخرى مثل حرقه داخل اركان المنزل للتخلص من الطاقة السلبية وطرد الحشرات المزعجة في فصل الصيف ولكن ما لا يعلمه الكثيرون أن ورق الغار يستخدم للتخلص من الدهون المتراكمة في منطقة البطن كما يستخدم لصبغ الشعر والتخلص من الشيب وخلال المقال التالي سوف نتحدث عن العديد من الطرق والوصفات التي تستفيد خلالها من ورق الغار .

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