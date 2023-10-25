دوت الخليج - كتب احمد صلاح - مع ارتفاع أسعار الباقات في هذه الأيام، بدأ الكثيرون يتجهون نحو استخدام شبكات الواي فاي بشكل أكثر شيوعًا وزاد البحث عن طرق للوصول إلى شبكات الواي فاي بسهولة دون الحاجة لإدخال كلمة المرور ورغم وجود برامج اختراق، إلا أن هناك طرقًا أسهل من استخدام تلك البرامج لذا، سنشرح في هذا المقال الطريقة الصحيحة التي تمكنك من اكتشاف شبكات الواي فاي المتاحة من حولك والاتصال بها بسهولة دون الحاجة لمعرفة كلمة مرور الشبكة.
طريقة فتح جميع شبكات الواي الفاي
لفتح أي شبكة واي فاي من حولك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:
- قم بالانتقال إلى إعدادات هاتفك.
- انتقل إلى أيقونة الواي فاي واختر الشبكة التي ترغب في الاتصال بها.
- انتقل إلى خيار تكوين الواي فاي وسجل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بك.
- اكتب عنوان IP التالي: 192.168.1.1.
- سجل الدخول إلى المنصة.
- في حقل اسم المستخدم، ادخل كلمة “admin”.
- ستجد خانة تطلب كلمة المرور الخاصة بالشبكة.
كيفية فتح wifi:
- الدخول إلى إعدادات الهاتف واختيار إعدادات ال Wi-Fi.
- اختار اسم شبكة ال Wi-Fi الخاصة بك.
- فتح الكاميرا من المحمول للتأكد من ظهور QR ظاهر أمامك، وبعدها تظهر كلمة السر الخاصة بال Wi-Fi تلقائياً.
أفضل 4 تطبيقات تكشف شبكات الواي فاي القريبة منك
يمكن باستخدام بعض التطبيقات تسهيل وصولك إلى شبكات الواي فاي، وتشمل هذه التطبيقات:
1. تطبيق WiFi Analyzer.
2. تطبيق WiFi Map.
3. تطبيق WiFi Finder.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «إزاي عايشين ومنعرفش».. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي بدون برامج هتوفر عليك فلوس كتير .. متجيش تقول معرفش!!؟ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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