«كنز في بيتك وانت متعرفش».. قطعة أغلى من الذهب داخل الرسيفر القديم الكثير يبحثون عنه .. اوعي ترميه تاني!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الكثيرون يمتلكون العديد من الأشياء الثمينة في منازلهم، ومن بين هذه القطع الثمينة نجد الرسيفر القديم والذي يمكن الاستفادة منه بشكل كبير من خلال استغلال مكوناته ذات القيمة العالية في تنفيذ مجموعة متنوعة من الاستخدامات.

استخدام الرسيفر القديم

الريسيفر القديم يمكن الاستفادة من مكوناته الداخلية في عدة مجالات مختلفة، ومن هذه الاستخدامات:

تحويل التيار الكهربائي: يمكن استخدام مكونات الريسيفر لتحويل التيار الكهربائي إلى الجهد المناسب، مما يتيح تحويل التيار إلى 220 فولت إلى تيار ثانوي بسرعة 3 فولت، وهذا مفيد في تغذية الأدوات والأجهزة التي تعتمد على تلك الجهود. ابتكار أدوات تيار كهربائي: يمكن استخدام المكونات لابتكار أدوات تتعلق بالتيار الكهربائي وتوجيهه، وهذا يتيح إمكانية إنتاج أجهزة مفيدة في مجال الإلكترونيات. تخزين الشحن: يمكن استخدام بعض المكونات للمساعدة في تخزين الشحن وتوزيعه على مجموعة متنوعة من الأدوات والأجهزة، مما يسهم في تحسين أداء هذه الأجهزة. التحكم بواسطة أجهزة مراقبة: يمكن استخدام بعض المكونات للتفاعل مع أجهزة مراقبة والسيطرة عليها بشكل فعال.

الأجهزة التي تستعمل القطع الثمينة بصورة كبيرة

يمكن استغلال تلك القطعة بشكل كبير مع مجموعة متنوعة من الأجهزة، منها: