دوت الخليج - كتب احمد صلاح - لتحصلي على شعر طويل وحرير وكثيف.. طريقه بسيطه معفولها جنوني ضعي ملعقة من هذا المكون على الشامبو,

الشامبو الطبيعي يعتبر هو الخيار الأفضل لشعرك والمقترح الجيد الذي يمكن أن تعتني من خلاله بشعرك ليساعد على نموه وتطويله بشكل جيد ولكن من الممكن أن تعززي نوع الشامبو المستخدم على شعرك بمكون بسيط جدا متوفر في المنزل سيساعد على جعل شعرك أكثر طولا ويمنحه النمو والتألق والظهور بمظهر انسيابي جذاب كما سيجعل خصلات شعرك

ظاهرة بشكل انسيابي ولامع وفيما يلي من تلك الفقرات تتعرفين على تلك المادة المضافة للشامبو وكيفيه استخدامها على الشعر لحمايه شعرك من ضعف النمو.ملعقة ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه

ملعقه القهوة هي المكون السحري الطبيعي الذي يمكنك أن تضيفيها على الشامبو الخاص بك يمكنك أن تستخدميه وتضيفيه على الشعر فيعمل على تطويله وإنبات مناطق الفراغات مع مد الشعر بالكثير من المغذيات والفوائد التي لا يمكن أن تحصريها كما ستجدي أن خصلة الشعر يزيد سمكها مع الوقت ومع طول فترة الاستخدام.فمن الجدير بالذكر أن القهوة محتوية على مواد مضادة للأكسدة من الممكن أن تستفيدي منها في زيادة مناعة فروة الرأس ضد الالتهابات فيمكنك أن تستخدمي القهوة كمكون يساعد على نمو الشعر التخلص من مشكلة ضعف بصيلات فروة الرأس وستحصلي على النتائج الفعالة الأكيدة بعد حوالي أسبوعين من الاستخدام المستمر للشامبو المعزز بإضافة القهوة.كيفية إضافة القهوة للشامبو؟

هناك طريقة بسيطة يمكنك من خلالها أن تطيلي خصلات شعرك وتنعميه وتتخلصي من التجاعيد وذلك بإضافه القهوة إلى الشامبو بالطريقة الآتية:

المكوناتاستخدمي 2 ملعقة من القهوة.

نصف كوب من الشامبو.

نصف كوب ماء فاتر.

طريقة التحضير

في البداية ضعي الماء الفاتر في بولة مناسبة وأذيبي فيها القهوة.

بعد تقليب المكونين معا أضيف الشامبو واستمري في التقليب حتى تجدي أن المكونات الثلاثة قد أصبحوا متجانسين تماما.

ثم بعد ذلك تجهيز الوصفة من الممكن أن تستخدميها كلما أردتِ غسل الشعر.الاستمرارية في استعمال الشامبو الطبيعي المضاف إليه القهوة من بين المستحضرات العلاجية الممتازة لشعرك تعزز من نمو الشعر، وتقلل من معدلات تساقطه، كما يساعد في زيادة طول الشعر.

ملعقة ضعيها على الشامبو لتطويل الشعر وتكثيفه بجنون لن تصدقي طول وجمال شعرك