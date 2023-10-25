«ياريتني عرفتها من زمان».. أسرار تعرفها لأول مرة عند تفعيل وضع الطيران على هاتفك .. لم تخطر علي بالك!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يتميز الهاتف المحمول بمزايا متعددة، وأصبح لا غنى عنه في حياة الناس اليومية يتم استخدامه بشكل أساسي في إتمام الأعمال، التواصل بين الأفراد حول العالم، البحث، وزيارة مواقع التواصل الاجتماعي، وتبادل الرسائل، ومعرفة الأخبار، واستخدام تطبيقات متعددة، والتصفح عبر جوجل للبحث عن أي معلومة نحتاجها بالإضافة إلى هذا، تأتي مع ميزة وضع الطيران، والتي يُعتقد بشكل خاطئ من قبل بعض الأشخاص أنها مفيدة فقط أثناء السفر بالطائرة ولكن الحقيقة هي أن هناك مزايا كثيرة لهذه الخاصية، وستتم تفصيلها في هذا المقال.

مميزات خاصية وضع الطيران بالهاتف

هناك العديد من المزايا لخاصية تفعيل وضع الطيران على الهاتف المحمول، ومن بين هذه المزايا يمكن ذكر:

إيقاف خاصية البلوتوث: يُمكن إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائيًا عند تفعيل وضع الطيران، مما يسهم في توفير البطارية وزيادة خصوصية الجهاز. زيادة سرعة الشحن: يُمكن أن يسرع وضع الطيران عملية شحن الهاتف بسبب تعطيل الوصول إلى شبكات الجوال والبيانات، مما يوفر وقتًا للمستخدم. حماية البيانات: تعمل هذه الخاصية على حماية بيانات الهاتف من الوصول غير المصرح به أثناء وجودها في وضع الطيران، مما يزيد من أمان المعلومات المخزنة على الجهاز.

استخدامات هامة لخاصية وضع الطيران

اعتمدت شركات الطيران في المطار على تفعيل خاصية وضع الطيران بعد الصعود على متن الطائرة لحظر المكالمات والرسائل أثناء السفر بالطائرة ومع ذلك، اتضح أن هناك العديد من الاستخدامات الأخرى لهذه الخاصية، ومن بين هذه الاستخدامات: