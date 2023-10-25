صدمة لأصحاب هذه الهواتف .. واتساب يتوقف عن العمل نهائيا على 18 هاتف بدءا من اليوم .. شوف لو انت منهم!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - قد يواجه بعض الاشخاص من مستخدمي الهواتف الذكيه في الفترة القادمة بعض المشاكل في استخدام الهاتف ، حيث ان الجميع يقوم باستخدام الهاتف في المراسلات بشكل يومي ، وتكمن المشكلة في اعلان شركة ميتا المالكة لتطبيق التواصل الأجتماعى واتساب، أن التطبيق سوف يتوقف عن العمل على 18 هاتف بداية من اليوم الثلاثاء 24 أكتوبر، وعللت الشركة المالكة ذلك لمواكبة التكنولوجيا والتحديثات بالتطبيق، كما أكدت الشركة المالكة لواتساب خلال بيان لها عبر موقعها الإلكتروني، أن كافة مستخدمى الإصدارات القديمة من هواتف أندرويد، لن يتمكنوا من أستخدام تطبيق الرسائل واتساب بعد يوم 24 أكتوبر 2023، بدون الحصول على التحديثات الجديدة لتطبيق الواتساب.

أسباب توقف واتساب عن العمل ببعض الهواتف

وبررت الشركة المالكة للتطبيق أن هذا التحديث يأتى فى إطار التطور التكنولوجى، حيث تشهد أنظمة الهواتف المحمولة تحديثات جديدة في البرامج باستمرار، وعلى هذا يتم مراجعة أنظمة التشغيل التي يتم دعمها بإنتظام، ليتم أجراء التحديثات، وتعد بعض الهواتف القديمة، تفتقر إلى الإمكانات المطلوبة لتشغيل التطبيق، وبعضها قابل لتفعيل آخر تحديثات الأمان الخاصة بالتطبيق ، ونوهت شركة ميتا أنه سيتم دعم الهواتف التى تشغل أنظمة الأندرويد بداية من الإصدار 5.0 والإصدارات الأحدث فقط، وسيتم إرسال إشعار مسبق لإبلاغ المستخدمين بأن نظام التشغيل الخاص بهاتفك لن يكون مدعوما بعد الأن، لتشغيل التطبيق.

الهواتف التي سيتوقف تطبيق واتساب عن العمل عنها