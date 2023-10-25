دوت الخليج - كتب احمد صلاح - بالفيديو أفعى اناكوندا تبتلع رجل بلمح البصر اثناء وقوفه على النهر وبعد ساعات قليلة حدثت المفاجاة,

خرج رجل سالم من جوف أفعى أناكوندا بعد أن ابتلعته، آآ فكيف حدث ذلك؟آآ ذهب ريتشارد هارتس إلى أمريكا الجنوبية لاصطياد افعى أناكوندا، آآ ورغم صعوبة الأمر إلا أنه غامر لإشباع رغبته.

قام ريتشارد باتخاذ القرار بعد أن شاهد إعلان على الإنترنت بجائزة مقدارها 50 الف دولار لمن يحظر أفعى أناكوندا، آآ فقام بحزم حقائبة والسفر إلى أمريكا الجنوبية.