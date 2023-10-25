اوعي ترميها تاني.. 4 إستخدمات جهنمية “لقشور الليمون” لن تستغني عنها طوال حياتك.. اعرفها فورا!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - الليمون من أكثر النكهات التي تحتاجها ربات المنزل وأيضا الليمون تستخدمه بعض السيدات في العديد من الوصفات المختلفة للشعر والبشرة على حد سواء حيث يستخدم الليمون منذ قديم الأزل في علاج عدد من المشاكل المختلفة التي تعاني منها البشرة، وبعض الأشخاص يستخدمون الليمون من أجل تناول عصير الليمون ،وعادةً ما يتم التخلص من بقايا قشور الليمون ولكن حتى لقشر الليمون العديد من الفوائد والاستخدامات المتنوعة التي لا يعلمها معظم الأشخاص،وقشور الليمون يمكن إدخالها في منتجات التنظيف للأسطح التي تحمل بقع، فمن خلال هذا المقال سوف نعرض لكم فوائد واستخدامات لقشور الليمون ستبهرك وتجعلك لا تقومي برمية مره أخري .

مش هترمية تاني.. إستخدمات مذهلة لقشور الليمون

قشور الليمون لتنظيف الملابس

يدخل قشور الليمون في صنع منتجات التنظيف للملابس، لذلك قم بوضعه داخل الغسالة أثناء تشغيلها لإزالة البقع.

قشور الليمون لتنظيف الآواني

خذ ما تبقى من قشر الليمون، ونرش نصف ملعقة صغيرة من صودا الخبز على البقع المتراكمة فى الأوانى ونفركها جيدًا، واتركها جانبًا لمدة 30 دقيقة، وبعدها قم بغسلها بصابون غسيل الأطباق ستعيد اللمعان للأوانى كما لو كانت جديدة.

قشور الليمون للتخلص من الروائح

قم بوضع قشور الليمون في وسط الملابس، وذلك لما لها قدرة علي امتصاص الروائح الغير محببة.

قشور الليمون لطرد النمل

يمكنك استخدام القشور في طرد النمل من المنزل من خلال وضعه في الأماكن التي يخرج منها