«ياريتني جربتها من زمان».. بذر الليمون ماذا يحدث لجسمك إذا بلعته دون قصد 25 فائدة لتناوله تعرف عليها .. كنز في بيتك وانت متعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن الليمون هو مكون مهم في العديد من الأمور في المطبخ ويتم استخدامه في العديد من الوصفات بالإضافة إلى فوائده الصحية المعروفة ومع ذلك، يُعتقد عادةً أن بذور الليمون قد تكون ضارة ويُنصح بعدم تناولها تجنب بذور الليمون يعود جزئياً إلى الحقيقة أنها قد تحتوي على مواد تُعرف باسم الليمونين، وهي مواد قد تكون مريرة وتعطي نكهة غير مرغوبة عند الابتلاع ومع ذلك، ليست هذه المواد سامة ولا تشكل تهديدًا كبيرًا للصحة بذور الليمون يمكن أن تكون مزعجة للبعض عند تناولها ويمكن بسهولة تجنبها عن طريق عصر الليمون بلطف دون أن تضيف البذور إلى الطعام أو المشروب وإذا كنت قلقًا من تناول الليمونين، يمكنك ببساطة تجنب تناول البذور.

تأثير تناول بذور الليمون.

يمكن القول إن تناول بذور الليمون بشكل عام ليس ضارًا بالصحة فبذور الليمون تحتوي على مواد تُعرف بالليمونين التي قد تكون مريرة، وعلى الرغم من أنه يُفضل عدم تناولها بشكل مباشر بسبب النكهة الكريهة التي تضيفها إلى الطعام أو المشروب، إلا أنها عادة لا تسبب أي ضرر صحي كبير بالتالي، يمكن للأشخاص أن يكونوا أكثر استرخاءًا بشأن تناول بذور الليمون بالخطأ ولا داعي للقلق منها بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجنب تناول البذور عن طريق عصر الليمون بلطف دون أن تدخل البذور في الصحن أو الكوب وبالتالي، يمكن لربات المنازل أيضًا أن يكونوا أكثر حذرًا وعدم التخلص من الليمون في المخلفات.

وضع الليمون على المشروبات الساخنه.

التناول الشائع لعصير الليمون على ماء ساخن خلال نزلات البرد شائع ومألوف للعديد من الأشخاص يُقال إن هذا المشروب يساعد في تخفيف أعراض الزكام والسعال وعلى الرغم من أنه قد يكون مريحًا ولذيذًا بالنسبة للبعض، إلا أنه من الهام جدا أن يفهم الأشخاص أن عصير الليمون، عند تعرضه لدرجات حرارة مرتفعة (حتى إذا كانت منخفضة نسبيًا)، يمكن أن يؤدي إلى تحلل فيتامين C الموجود فيه الفيتامين C هو مركب حساس للحرارة، ويمكن أن يتحلل عند التعرض للحرارة، وهذا ينطبق على العصير الطبيعي المستخرج من الليمون لذلك، إذا كان هدفك هو الاستفادة من فيتامين C الذي يحتوي عليه الليمون بشكل كامل، فيفضل أن تضيف عصير الليمون للمشروب بعد أن يبرد إلى درجة حرارة أقل هذا سيساعد في الاحتفاظ بأكبر قدر من قيمة الفيتامين C المفيدة على العموم، يمكن للناس تناول الليمون بالطريقة التي تناسبهم وتتناسب مع تفضيلاتهم، سواءً كان ذلك على ماء ساخن أو بطرق أخرى تذكيرًا بأن فيتامين C يوجد أيضًا في العديد من الأطعمة والخضروات الأخرى، لذا يمكن تضمينها في النظام الغذائي بشكل يومي للحفاظ على صحة الجهاز المناعي ومكافحة نزلات البرد.