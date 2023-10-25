ممنوع الدخول لأصحاب القلوب الضعيفه .. ثعبان يبتلع رجل بلمح البصر أثناء وقوفه على النهر .. وهنا كانت المفاجأة

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - في الفترة الاخيرة تحدث العيد عبر منصات التواصل الاجتماعي عن ظهور متكرر للثعابين ، ولقد حدث بعض الحوادث الفريبة مثل مهاجمة ثعبان ضخم لاحد الافراض في الشوارع العامة ، وما اثر الجدل كان انتشرت العديد من الأخبار التي تشير الى خروج أحد الأشخاص بشكل سليم كليا من بطن أفعى ضخمة وهذا بعد أن ابتلعته فما الذي حدث، حيث يقال بأن هناك رجل ذهب إلى دولة أمريكا الجنوبية من أجل الإمساك بافعى تدعى أناكوندا على الرغم من قسوة هذا التحدي إلا أنه ذهب إلى هناك من أجل إرضاء رغباته، الجدير بالذكر أن هذا الرجل كتب على الإنترنت عن جائزة قدرها 50 ألف دولار أمريكي لمن يقوم بإيقاف الأفعى،

تفاصيل فيديو ابتلاع الأفعى لرجل هولاندي

كما ذكرنا سابقاً فإن هناك رجل قرر المضي قدمًا في تحدي من أصعب التحديات ولكنه أصر على تحقيق رغبته، الأمر الذي دفعها إلى الإعلان عن مبلغ مالي كبير وقيمته 50 ألف دولار، فما هو هذا التحدي.

التحدي هو محاولة السيطرة على أفعى أناكوندا العملاقة وقد قرر احتجازها والإمساك بها، ولذلك أعلن عن من يعرف مكان هذه الأفعى ويقوم بحظرها سوف يحصل على المبلغ المالي المذكور، ومن ثم اتجه نحو قارة أمريكا الجنوبية ولا يدري ما الذي ينتظره.

هل استطاع الرجل الإمساك بالأفعى؟

يجب الإشارة إلى أن الرجل لم يستطع الإمساك بالافعى بل أنها هي من امسكت به في وضع غريب لا تصدقه العيون، الأمر الذي ادهش العالم ومن ثم خرج الرجل سليم معافى من بين قبضتها.