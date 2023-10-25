«اوعي ترميه تاني».. تفل القهوة عبارة عن كنز في بيتك وانتي متعرفيش اهميته هيرجعك 20 سنة لورا .. ياريتني جربتها من زمان!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - القهوة هي واحدة من أشهر المشروبات على مستوى العالم وتحظى بشعبية كبيرة بين الناس، خاصة في الصباح، حيث يعتبرها العديد جزءًا أساسيًا من روتينهم اليومي تحتوي القهوة على الكافيين، وهو مركب يعزز الدورة الدموية ويساعد في التخلص من الخمول، مما يمنح الشخص شعورًا بالنشاط واليقظة أثناء العمل ومع ذلك، قد لا يكون الكثيرون على علم بأهمية تفل القهوة الذي يتبقى في الكوب بعد الانتهاء من شربها على الرغم من أنه يبدو عديم القيمة، إلا أنه يحمل فوائد مذهلة للبشرة فتفل القهوة يمكن أن يستفيد منه للتخلص من مشاكل البشرة المختلفة، حيث يحتوي على مضادات الأكسدة والمواد المضادة للالتهابات التي تساهم في تحسين صحة البشرة ومكافحة علامات الشيخوخة كما يمكن استخدامه كقناع طبيعي للوجه، حيث يعمل على تنقية البشرة وتنظيف المسام وتفتيح البقع الداكنة.

طريقة تحضير وصفة تفل القهوة للبشرة

يمكن تحضير وصفة بسيطة باستخدام تفل القهوة للعناية بالبشرة إليك الطريقة:

المكونات:

تفل القهوة المتبقي في قاع الفنجان.

ملعقة واحدة من زيت الزيتون.

الخطوات:

قم بجمع التفل المتبقي في قاع الفنجان. أضف ملعقة واحدة من زيت الزيتون إلى التفل وقم بالتقليب جيدًا لمزجهما. ضع الخليط على البشرة وقم بتدليكه بحركات دائرية لتوزيعه على البشرة بشكل متساو. اترك الخليط على البشرة لمدة نصف ساعة تقريبًا ليعمل على البشرة. اغسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة الخليط.

من المهم أن تتأكد من تجنب منطقة العين عند وضع الخليط على البشرة يُنصح باستخدام هذه الوصفة بانتظام للحصول على النتائج المرجوة، ويمكن تكرارها مرتين في الأسبوع قبل استخدام أي وصفة جديدة على البشرة، يُفضل إجراء اختبار صغير على جزء صغير من البشرة للتأكد من عدم حدوث أي تفاعلات جلدية سلبية.

فوائد تفل القهوة للبشرة

التفل المتبقي من القهوة يحتوي على كمية من الكافيين، وهذا المركب يساهم في تحفيز الدورة الدموية في منطقة الوجه بفضل هذا التحفيز، يمكن للتفل أن يشد البشرة ويقلل من ظهور التجاعيد وعلامات تقدم السن مضادات الأكسدة الموجودة في التفل المتبقي من القهوة تلعب دورًا هامًا في مكافحة حب الشباب، حيث تعمل على تنقية البشرة ومكافحة البكتيريا المسببة للحبوب بشكل فعال تمتلك حبيبات التفل الخشنة خصائص تقشيرية وتنظيفية، وبالتالي، يمكن أن يساعد استخدام التفل في إزالة الأتربة والأوساخ والخلايا الميتة من سطح البشرة، مما يساهم في تحسين مظهرها وإعطائها إشراقة التفل يمكن أيضًا أن يساهم في تقليل الانتفاخات والهالات السوداء حول العينين، وهي مشكلة شائعة ترتبط بعلامات الشيخوخة تدليك البشرة بالتفل يمكن أن يعزز الدورة الدموية ويحسن تصريف السوائل، مما يقلل من الانتفاخات ويفتح منطقة العين.