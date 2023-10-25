«خلي بال هتموتي عيالك».. طهي البطاطس بهذه الطريقة الشائعة تسببت فى تسمم أسرة بأكملها .. متجيش تقول معرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر طهي البطاطس من الأمور التي يستمتع بها الكثيرون، خاصةً الأطفال والبالغين، ويمكن إعدادها بطرق متنوعة إذا كنتِ من ربات البيوت اللواتي يحببن تجربة وصفات متنوعة للبطاطس، ينبغي عليكِ أن تكوني حذرة لتجنب الأخطاء الشائعة التي يمكن أن تؤثر على الصحة في هذا المقال، سنسلط الضوء على تلك الأخطاء ونقدم إرشادات حول كيفية تجنبها، لذا ندعوكِ لمتابعتنا.

تعرفي معنا علي الاخطاء الشائعة لتجنبها عند طهي البطاطس

أثناء عملية طهي البطاطس، يمكن أن تقع العديد من السيدات في أخطاء شائعة تؤثر على جودة الطعام وصحتهم من بين تلك الأخطاء هو استخدام البطاطس التي تظهر عليها بقع خضراء، وينبغي التخلص من هذه البطاطس فورًا، لأن اللون الأخضر يشير إلى فسادها وعدم صلاحيتها للتناول جاهل هذه الإشارة يمكن أن يكون خطيرًا على الصحة بالإضافة إلى ذلك، من الضروري التأكد من تجفيف البطاطس بشكل جيد قبل تخزينها، حيث يمكن للرطوبة أن تشجع على نمو الفطريات على البطاطس، وهو أمر يجب تجنبه بشدة إذا تم تناول بطاطس ملوثة بالعفن أو الفطريات، فإن ذلك يمكن أن يتسبب في حدوث تسمم فوري.

تعرفي علي أنواع البطاطس الصالحه لجميع الأكلات

البطاطس المناسبة للقلي والطهي بشكل عام هي البطاطس البنية، والتي تتميز بجلدها البني ولحمها الأبيض، وشكلها الممدود، والسطح الخشن وغير المستوي تحتوي هذه البطاطس على محتوى نشا مرتفع ونسبة ماء منخفضة ما البطاطس الحلوة، فتتوفر بمجموعة متنوعة من الألوان مثل الأصفر والأبيض والبرتقالي، وتتميز بقيمة غذائية عالية النسبة للبطاطس المناسبة للسلق والهرس، فإن البطاطس ذات القشرة الصفراء، مثل البطاطس يوكون، هي الأنسب، حيث يكون للجلد لون أصفر وتتميز بطعم يشبه الزبدة.