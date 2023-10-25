دوت الخليج - كتب احمد صلاح - شاهد.. فتاة ترسل خبز ولصقات جروح لفلسطين عبر بالونات الهيليوم, أظهر مقطع فيديو فتاة تتضامن مع شعب غزة على طريقتها الخاصة. وأبان الفيديو الفتاة وهي ممسكة ببلاليين هيليوم معلق فيها كيس بداخله خبز ولصقات جروح. وعلقت الفتاة في الفيديو قائلة: أتمنى من كل قلبي أن أرى السماء كلها بلاليين هيليوم فيها خبر ولصقات جروح ثم دعت الله أن تصل لأطفال غزة. لمشاهده الفيديو pic.twitter.com/97z0GCBMsE — أخبار منوعة (@RehamAlla2) October 23, 2023

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