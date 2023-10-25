“عمرها ماتخطر ببالك”.. طريقة جهنمية لـتنظيف طاسة القلي المحروقة هترجعلك كأنه جديده ومن غير وجع أيدين.. جربيها هتنبهري!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طاسة القلي من أكثر أدوات المطبخ إستخداما مما يتراكم عليها الدهون والحروق وذلك الأمر جعل ربة المنزل تقوم بالبحث عن الطرق التي تساعد على تنظيف تلك الطاسات وتخلصلنا من الحروق التي بها واستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بواسطة البيكنج بودر فمن خلال البيكنج بودر يمكن أن نتخلص من حروق الطاسات من أول استخدام هترجعلك كأنها جديدة، مما يوفر الكثير من النقود بدلا من شراء طاسات غالية الثمن وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر خلال السطور القادمة.

طريقة جهنمية للتخلص من حروق الطاسة بالبيكنج بودر

تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق الفعالة في إزالة الدهون وتنظيف الآواني كل ماعليكي هو إحضار هذه المكونات والتي جاءت كالآتي :

معلقة من البيكنج بودر.

معلقة من ملح الليمون.

2معلقة من سائل التنظيف.

2 معلقة من عصير الليمون.

2 معلقة من عصير الليمون. كوب من الخل.

طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر لتنظيف الطاسة

للحصول علي افضل النتائج عليك بإتباع الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.