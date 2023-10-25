دوت الخليج - كتب احمد صلاح - طاسة القلي من أكثر أدوات المطبخ إستخداما مما يتراكم عليها الدهون والحروق وذلك الأمر جعل ربة المنزل تقوم بالبحث عن الطرق التي تساعد على تنظيف تلك الطاسات وتخلصلنا من الحروق التي بها واستطعنا أن نجد وصفة طبيعية بواسطة البيكنج بودر فمن خلال البيكنج بودر يمكن أن نتخلص من حروق الطاسات من أول استخدام هترجعلك كأنها جديدة، مما يوفر الكثير من النقود بدلا من شراء طاسات غالية الثمن وسوف نوضح طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر خلال السطور القادمة.
طريقة جهنمية للتخلص من حروق الطاسة بالبيكنج بودر
تعد هذه الطريقة من أفضل الطرق الفعالة في إزالة الدهون وتنظيف الآواني كل ماعليكي هو إحضار هذه المكونات والتي جاءت كالآتي :
- معلقة من البيكنج بودر.
- معلقة من ملح الليمون.
- 2معلقة من سائل التنظيف.
2 معلقة من عصير الليمون.
- كوب من الخل.
طريقة تحضير وصفة البيكنج بودر لتنظيف الطاسة
للحصول علي افضل النتائج عليك بإتباع الوصفة من خلال عدة خطوات بسيطة وسهلة وسوف نوضحها لكم من خلال الآتي.
- أولاً نحضر الطاسات المحترقة .
- ثم نقوم بوضع الخليط بها ونرفعها على النار ونتركها تغلي لمدة 10 دقائق.
- ثم بعد ذلك نرفعها من على النار ونقوم بغسلها بواسطة الفرشاة والمنظف وسوف نلاحظ التخلص من جميع الحروق والدهون التي بها من أول استخدام للوصفة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “عمرها ماتخطر ببالك”.. طريقة جهنمية لـتنظيف طاسة القلي المحروقة هترجعلك كأنه جديده ومن غير وجع أيدين.. جربيها هتنبهري!! على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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