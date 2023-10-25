«معلومة بمليون جنيه».. رقم سري يفتح جميع شبكات الواي فاي بدون برامج هتوفر عليك فلوس كتير .. ولا الجن الأزرق يعرفها!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح العالم بفضل التكنولوجيا المتطورة كالقرية الصغيرة، حيث يعتمد الكثيرون على شبكات الواي فاي للوصول إلى الإنترنت هذا الاعتماد المتزايد على الواي فاي يدفع الكثيرين للبحث عن فرص عمل عن بُعد عبر الإنترنت ولكن كيف يمكن الوصول إلى شبكة واي فاي معينة؟ يجب أن ندرك أن هذا الأمر ليس بالسهولة التي يبدو عليها على الرغم من وجود العديد من الطرق الممكنة، إلا أنه في النهاية، قد لا تكون جميعها فعّالة تم تداول العديد من الأفكار حول كيفية الوصول إلى شبكات الواي فاي، مثل مشاركة مقاطع فيديو على منصات مثل يوتيوب للحصول على كلمات مرور لشبكات الواي فاي ومع ذلك، تُظهر التجارب أن هذه الأساليب غالبًا لا تكون ناجحة ويمكن أن تعرض الهواتف والأجهزة لخطر الاختراق والفيروسات.

طرق فتح شبكة الواي فاي

للاتصال بشبكة واي فاي قريبة منك، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح إعدادات هاتفك. انتقل إلى قسم الشبكات اللاسلكية. ابحث عن الشبكة الواي فاي المتاحة بالقرب منك في قائمة الشبكات المتاحة. حدد الشبكة التي ترغب في الاتصال بها. اضغط على الخيار “الاتصال” أو “الانضمام” (قد يختلف اسم الخيار حسب نوع هاتفك).

قد تُطلب منك كتابة كلمة مرور الشبكة يرجى التأكد من إدخال الكلمة المرور الصحيحة إذا كانت الشبكة محمية بكلمة مرور يُشدد على أهمية الالتزام بالقوانين والأنظمة القانونية في منطقتك وعدم استخدام هذه الطريقة في أي نشاط غير قانوني أو غير أخلاقي.

ما هو الرقم السري وما الفرق بينه وبين الباسوورد.

الرقم السري WPS PIN هو الرقم الرئيسي الذي يتواجد على الراوتر الخاص بشبكة الواي فاي يُستخدم هذا الرقم للوصول مباشرة إلى شبكة الواي فاي دون الحاجة إلى إدخال كلمة المرور يُعتبر هذا الرقم السري جزءًا من الإعدادات الأساسية للراوتر ويبقى ثابتًا حتى إذا تم تغيير كلمة المرور إذا كنت تمتلك رقم الـ WPS PIN، يمكنك استخدامه للوصول إلى شبكة الواي فاي حتى إذا تم تغيير كلمة المرور وهذا هو الفارق بينه وبين كلمة المرور يمكن تغيير كلمة المرور في أي وقت، لكن الـ WPS PIN يظل دائمًا ثابتًا كجزء من إعدادات الراوتر إذا كنت تمتلك الرقم السري، يمكنك استخدامه للاتصال بالواي فاي على أي جهاز آخر دون الحاجة إلى معرفة كلمة المرور الحالية للشبكة.