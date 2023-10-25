وداعَا لفاتورة الكهرباء الباهظة .. حيل ذكية لترشيد استهلاك عداد الكهرباء إلى 50%

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من المعروف أن فاتورة الكهرباء ترتفع نتيجة إلى استهلاك الطاقة الكبير الناتج عن استخدام الكثير من الأجهزة الكهربائية في المنزل، ولكن هناك طرق تتبع من أجل ترشيد استهلاك الكهرباء وتساعد في انخفاض سعر الفاتورة بشكل كبير عن العادي، كما أن هناك عدد من الأجهزة الكهربائية التي تستهلك طاقة بشكل كبير مثل الفرن الكهربائي وجهاز الميكرويف لذلك ينصح بتقليل استخدامها وتقليل استخدام الفرن الغاز.
الطريقة السحرية لتقليل فاتورة الكهرباء
كما توجد طريقة سحرية تساعد في تقليل استهلاك الكهرباء بقدر كبير، وهي طريقة فعالة يمكن استخدامها بشكل دائم لتصبح فاتورة الكهرباء منخفضة، ويتم تطبيقها من خلال اتباع الآتي:
- وضع كمية من الملح في ورقة من الالومينوم ثم غلق الورقة على الملح.
- وبعد ذلك يتم وضعه فوق العداد
- يساعد هذا في الضغط على العداد وبالتالي يقل معدل الدوران داخل العداد في كل مرة فيقل حساب استهلاك الكهرباء.
الأجهزة التي تسحب طاقة كهربائية عالية وتسبب ارتفاع سعر الفاتورة
هناك عدد من الأجهزة المنزلية التي تقوم باستهلاك كهرباء بقدر كبير، لذلك ينصح بتقليل استخدامها، وتتمثل في التالي:
- أجهزة التجفيف تسحب قدر كبير من الطاقة الكهربائية مثل السشوار لذلك يجب تقليل استخدامه لتجنب ارتفاع سعر الفاتورة.
- السخان من الأجهزة الخطيرة التي تسبب ارتفاع الفاتورة بشكل كبير، وذلك لأنه يقوم بتحويل الطاقة الكهربائية لطاقة حرارية.
- المكواة تعتبر من الأجهزة التي يجب استخدامها مرة واحدة فقط في الاسبوع وتجنب عدم تشغيلها بشكل متكرر
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