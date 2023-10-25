بيخلص على العيال فورًا.. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - البيض يعتبر غالبًا أحد العناصر البارزة في وجبة الإفطار بفضل ارتفاع نسبة البروتين فيه ويُستخدم أيضًا في العديد من الوصفات الأخرى، ومع ذلك يجب أن نكون حذرين عند طهي البيض حيث يُعتبر السلق واحدة من الأساليب الشائعة، على الرغم من الفوائد الصحية لتناول البيض إلا أن طريقة السلق يمكن أن تؤدي إلى مشاكل صحية إذا لم تُنفذ بشكل صحيح. في هذا المقال، سنسلط الضوء على أخطاء السلق الشائعة ونقدم الإرشادات الصحيحة لتحضيره بطريقة صحية.

طرق طهي البيض الخاطئة

إحدى الأخطاء الشائعة في طهي البيض تكمن في سلقه لمدة قصيرة جدًا مما يؤدي إلى بقائه نيئًا وغير مستوي، في حالة تناول البيض النيء يمكن أن يتسبب ذلك في التسمم الغذائي. من ناحية أخرى ترك البيض في الماء على النار لفترة طويلة جدًا تزيد على نصف ساعة يمكن أن يؤدي أيضًا إلى تدهور جودته، لذا من الأفضل تجنب استخدام هاتين الطريقتين واعتماد الطريقة الصحيحة لطهي البيض.

طريقة طهي البيض بشكل صحيح

إذا كنت ترغب في معرفة كيفية طهي البيض يمكنك اتباع هذه الخطوات: