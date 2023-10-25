دوت الخليج - كتب احمد صلاح - انهيار كبير في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم في جميع البنوك.. تعرف على سعر الصرف الآن!,

شهد سعر الدولار الامريكي اليوم استقرار وثبات في تعاملاته الصباحية في عشرة بنوك مصرية وهذا بالمقارنة بين سعرة اليوم و سعره يوم الخميس الماضي، ومن خلال سطور التقرير سنتعرف على سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في عدد من البنوك المصرية. سعر الدولار اليوم في بنك قناة السويس

شهد الدولار الامريكي اليوم ثبات واستقرار في حركة البيع والشراء بتاريخ 22 أكتوبر يوافق يوم الأحد 2023 في بنك قناة السويس حيث بلغ السعر اليوم 30.85 للشراء، ووصل السعر للبيع 30.95 جنيه. سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار الأمريكي في بنك المصرف المتحد يوم الاحد بتاريخ 22 أكتوبر حوالي 30.85 جنيه سعر الشراء، وسعر البيع بلغ 30.95 جنيه. سعر الدولار في بنك الإسكندرية اليوم

سعر الدولار الامريكي اليوم في حالة من الاستقرار بحركة البيع والشراء من داخل بنك الاسكندرية حيث قد سجل اليوم الاحد بتاريخ 22 أكتوبر للشراء حوالي 30.85 جنيه وللبيع وصل السعر حوالي 30.95 جنيه.

سعر الدولار في البنك الأهلى اليوم

سجل اليوم سعر الدولار الامريكى الاحد 22 أكتوبر في البنك الاهلي حوالي 30.75 جنيه سعر الشراء، بينما وصل سعر البيع حوالي 30.85 جنيه. سعر الدولار اليوم الأحد في بنك مصر

وصل سعر الدولار اليوم إلى 30.75 جنيه في بنك مصر الاحد 22 أكتوبر سعر الشراء، بينما بلغ سعر البيع حوالي 30.85 جنيه. سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

استقر الدولار الأمريكي اليوم في البنك التجاري الدولي يوم 22 أكتوبر 2023 يوافق يوم الأحد وبلغ 30.85 جنيه للشراء،ـ وسعر البيع 30.95 جنيه للبيع.

هل يمكن تغيير عملة من البنك؟

نعم يمكن تغيير العملات من البنك. هل يمكن ايداع مبلغ بالدولار؟

نعم عن طريق اختيار نوع العملة التي ترغب إيداعها وتختار الدولار الأمريكي.