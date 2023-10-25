طالب عبقري بجد.. طالب يجيب علي سؤال بطريقة أذهلت الجميع وأبكت المصحح .. اعرف ماذا كتب وما فعله المدرس سيجعلك تبكي

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحدث طالبٌ ضجةً كبيرةً عندما أجاب على سؤال في الامتحان بطريقة استثنائية وأدهش الجميع بدرجةٍ لا تصدق حتى أبكت المصحح والمدرس، وضع المدرس سؤالاً للطلاب في الامتحان ولكن إجابة الطالب عليه كانت استثنائية بما يكفي ليثير دهشة الجميع، تعكس هذه الإجابة قيمًا وأخلاقياتٍ عالية للطالب، وتظهر قربه من الله تعالى. فيما يلي شرح لمحتوى تلك الإجابة وكيف أثرت على المدرس والمصحح.

إجابة الطالب التي أثارت الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي

من الواضح أن وسائل التواصل الاجتماعي أصبحت جزءًا أساسيًا من حياة معظم الأشخاص حيث يعتمد الناس عليها يوميًا للبقاء على اطلاع على آخر الأخبار وللتواصل والتفاعل مع الآخرين بشكل دائم، خلال هذه الفترة تم تداول إجابة طالب على سؤال في الامتحان وأصبح هذا الموضوع محورًا للنقاش على منصات التواصل الاجتماعي، إجابة الطالب الرائعة على السؤال تحمل في طياتها استخدامًا صحيحًا للغة العربية وتعبيرًا عن قيم الأخلاق والتربية النبيلة التي يتمتع بها هذا الطالب، إنها تسلط أيضًا الضوء على الدور الهام للأهل في غرس تلك القيم والأخلاق في أبنائهم منذ الصغر، السؤال الذي تم طرحه على الطالب كان يتعلق بإعراب الآية القرآنية “خُلق الإنسان من عجل” وكانت إجابة الطالب على هذا السؤال عبارة عن: “خلق: فعل ماض لم يُنس فاعله”.

رد فعل المعلم على إجابة الطالب

بالرغم من أن إجابة الطالب في الامتحان لم تكن دقيقة من الناحية الدراسية إلا أن المعلم انبهر بذكاء الطالب واهتمامه بالتفاصيل اللغوية بدلاً من كتابة “مبني للمجهول”، أعرب الطالب عن خجله من التعبير بهذا الشكل تجاه الله تعالى مما أضاف أبعادًا إخلاقية إضافية لإجابته، فعلاً أعرب المعلم عن إعجابه بإجابة الطالب قائلاً: “بارك الله في أدبك وعلمك أحسنت ممتاز.” ومنح الطالب درجة كاملة دون خصم أي درجات.