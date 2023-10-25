” سم قاتل ” .. احذر من تجميد الخبز في الفريزر يتسبب في أضرار خطيرة جدا

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - عادة ما يقوم الكثير من الأهلي بتجميد وحفظ الخبر في الفريزر، وذلك حتى يتم حفظ الخبر حتى حين اللجوء إلى استخدامه، ويجهل الكثير من الاشخاص طريقة التخزين الصحيحة، فنجد أن هناك بعض الأضرار التي قد تنتج من تجميد الخبز في الفريزر والتي تعدد بشكلٍ كبير، وقد تم ايضاح الكثير منهم بأن هناك بعض من الأضرار التي قد تنجم عن ذلك.

خطورة تجميد الخبز في الفريزر

ونجد أن عملية تجميد الخبز بالفريزر قد حذر منها الكثير من خبراء الاغذية، كما قد حذر خبراء التغذية بشكل كبير من فعل هذا الشيء الخطير، وذلك بعدما قد تبين لهم أن هذا التصرف قد يؤدي بشكلٍ كبير إلي سم قاتل بالخبر يسبب الإصابة بالسرطان، حيث نجد أن الكثير من النساء المصريات يقومن بتخزين الخبز والطعام في الفريزر بشكل كبير، طولك لكنها يعمل على توفير عليهم الجهد والتعب والوقت، وقد اشارت كذلك بعض من الدراسات أن تجميد الخبز وتسخينه مرة أخرى يكون من الأسباب المؤدية إلى الإصابة بمرض السرطان.

طرق تجنب أضرار تجمد الخبز

ونجد أن هناك بعض الطرق التي تساعد في الاحتفاظ بالخبز بشكلٍ جيد وتجنب الأضرار التي قد تنجم عنه، فنجد أنه من الجدير بالذكر أنه من الأفضل لأي ربة منزل إذا لم تقوم بتخزين الخبز في الفريزر عند عدم الحاجة إلي تخزينه، فمن الضروري أن يتم حفظه كن خلال وعاء محكم الغلق مجهز للاستخدام بالفريزر ومن ثم يتم وضعه ثانيةً في الفريزر، وفي حالة الرغبة في تناوله يفضل أن تقومين بإخراج الخبز من الفريزر وتركه لوقت محدد حتى أن يذوب الثلج ومن ثم يتم تسخينه.