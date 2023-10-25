” اعمليه في البيت ووفري ” .. طريقة عمل ألذ براونيز هتكلوها بمكونات في كل بيت

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر البراونيز واحدة من أهم الحلويات التي يميل اليها ويحبها الكثير من الأشخاص وبشكل خاص الاطفال، والتي يمكن ان يتم تحضيرها في المنزل بسهولة من خلال بعض المكونات البسيطة الموجودة في كل منزل، وهي الطريقة التي تتكون من خطوات بسيطة للحصول على ألذ براونيز بدلا التي يتم شراؤها من المحلات.
طريقة عمل البراونيز في المنزل
يمكن تحضير البراونيز بسهولة من خلال استخدام بعض المكونات البسيطة والتي تتمثل فيما يلي:
- يتم إحضار كوب ونصف دقيق أبيض
- بالاضافة الى احضار حوالي اربعة بيضات، بالاضافة الى كوب من السكر
- احضار كوب زيت نباتى، بالاضافة الى كوب حليب سائل.
- كما يتم اضافة ثلاثة ملاعق كبيرة كاكاو بودرة
- وكذلك ملعقة صغيرة فانيليا، ويتم اضافة كذلك ملعقتان صغيرتان بايكنج باودر.
كيفية تحضير البراونيز في المنزل
ويتم استخدام المكونات التي تم ذكرها في عمل البراونيز من خلال ابعته الخطوات التالية.
- في البداية يتم وضع كلا من الزيت والحليب والسكر والكاكاو فى الخلاط الكهربائى، ومن ثم يتم خلطهم معا حتى يمتزجوا جيداً و نحصل على صوص الشوكولاتة.
- ثم يتم اضافة نصف كمية صوص الشوكولاتة فى الثلاجة (حتى يستخدم لاحقاً).
- بعد ذلك يتم العمل نخل الدقيق والبايكينغ باودر ثم نضيفهم إلى النصف المتبقى من صلصة الشوكولاتة فى الخلاط الكهربائي، ثم يتم نخفق البيض مع الفانيليا، بعد ذلك يتم خلط كل المكونات جيداً حتى نحصل على مزيج متجانس.
- ثم يتم سحب مزيج البراونيز فى صينية مدهونة بالزبدة ومغلفة بالدقيق (حتى لا تلتصق الكيكة بها)
- بعد ذلك يتم ادخال صينية الكيكة إلى الفرن (على حرارة 180 درجة مئوية)، ومن ثم يتم ترك الكيكة فى الفرن من 20 إلى 25 دقيقة حتى تنضج.
- عندما تبرد كيكة البراونيز يتم سكب عليها كمية من صوص الشوكولاتة الذي احتفظنا به فى الثلاجة، ثم نقوم بتقديمها.
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