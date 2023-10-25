دوت الخليج - كتب احمد صلاح - اكتشف سرالجمال الخارق داخل حبة الطماطم احصل على بشرة ومشدودة وشعرٍخالٍ تمامًا من الشيب,

الإنسان عبارة عن مراحل عمرية ولكل مرحلة تغيراتها المختلفة وعندما نتقدم في العمر ويبدأ ظهور الشعر الأبيض تزعجنا هذه المشكلة ونسعي إلى حلها والتخلص منه نهائيا ولكن أيضا يمكن ان يصيبنا الشيب في صغرنا بسبب سوء الغذاء أو عوامل وراثية يرثها الأبناء من الأباء ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف علي وصفة طبيعية للتخلص نهائيا من الشيب. ملعقة صغيرة من مسحوق الكركمآآآآآ

– ٢ حبة طماطم متوسط

– ١ ملعقة صغيرة من مسحوق الكاكاوآآآآآ

طريقة التحضير

１- أولا قومي بتقطيع الطماطم الى شرائح رفيعة وضعيها في وعاء

２- قومي بإضافة ملعقة كبيرة من الزيت النباتي وملعقة صغيرة من الكركم إلى الوعاء

３- ثم بعد ذلك قومي بخلط جميع المكونات حتى تتجانس مع بعضها البعض

４- ضعي هذا المزيج على فروة رأسك وقومي بتدليكه لمدة من 10 الى 15 دقيقة

５- ثم بعد ذلك اشطفي الشعر بالماء الفاتر والشامبو جيدا

….أهم النصائح للحفاظ علي الشعر

１- يجب غسل الشعر جيدا بانتظام مرتين في الاسبوع مع استخدام الشامبو الطبي المناسب للشعر.

２- الاهتمام بالطعام فيجب تناول الأطعمة الغنية. بالبروتين حيث يحتوي البروتين على الأحماض الأمينية الضرورية التي يحتاجها الشعر حتى ينمو بشكل صحيح.

３- يجب أيضا الحفاظ على ترطيب الشعر باستخدام الزيوت الطبيعية مثل زيت الارجان جوز الهند وغيرها.

４- تجنب تعريض الشعر للحرارة الزائدة وان كان من الضروري استخدامها يجب استخدام سيرم حماية الشعر قبل ذلك.

اكتشف سرالجمال الخارق داخل حبة الطماطم احصل على بشرة ومشدودة وشعرٍخالٍ تمامًا من الشيب