” جبنالك السر من أشهر المطاعم ” .. طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية اللذيذة بطريقة على قد الأيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كفتة البطاطس المقلية واحدة من أهم الأكلات المفيدة لصحة الجسم والعامة، والتي يميل إليها عدد كبير من الأشخاص، والتي تساعد في بناء الجسم بشكل مستمر وكبير، وهو ما يجعل الكثير لديهم رغبة في التعرف على كيفية تحضيرها في المنزل بسهولة.
مكونات عمل كفتة البطاطس المقلية
ينكن ان يتم تحضير وصفة البطاطس المقلية بسهولة من خلال بعض المكونات الموجودة في المنزل، ومن اهمها ما يلي.
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4 حبات من البطاطس ذات الحجم المتوسط ، كما يتم احضار 2 بيضة.
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كذلك يتم تحضير 4 ملاعق كبيرة من البقسماط، وكذلك اربعة ملاعق كبيرة من الدقيق
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يتم احضار ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، بالاضافة الى ملعقة صغيرة من الكمون.
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وكذلك يتم احضار ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وكذلك ربع كوب من الكزبرة الخضراء، بالاضافة الى نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.
طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية
يمكن ان يتم استخدام المكونات السابقة لكي يتم تحضير كفتة البطاطس المقلية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.
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في البداية يتم احضار إناء وضعي فيه كمية من الماء وضعي به البطاطس، وبعدما يتم تقطيعه على هيئة مكعبات كبيرة ضعيها على النار.
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ثم يتم ترك البطاطس إلى أن تسلق بشكل جديد، ولذلك أرفعيها من على النار، ومن ثم يتم وضعها في وعاء كبير واتركيها إلى أن تبرد بشكل قليل.
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وفي الخطوة التالية يتم اضافة تضيفي البيض وعليه الملح والكمون والكزبرة الجافة والكزبرة الخضراء والبهارات المشكلة، ومن ثم يتم عجنها بشكل جيد مع بعضها البعض حتى تندمج مع بعضها البعض.
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يتم تركها بعد ذلك في وعاء البطاطس داخل الثلاجة لمدة 15 دقيقة.
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وبعدما يتم بعض الوقت يتم عمل كرات البطاطس وضعيه في البقسماط، وبعدها الدقيق والبقسماط مرة أخرى وقومي بوضعه داخل الزيت إلى أن تنضج، ومن ثم يتم اخراجها على طبق التقديم وتؤكل ساخنة.
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