” جبنالك السر من أشهر المطاعم ” .. طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية اللذيذة بطريقة على قد الأيد

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر كفتة البطاطس المقلية واحدة من أهم الأكلات المفيدة لصحة الجسم والعامة، والتي يميل إليها عدد كبير من الأشخاص، والتي تساعد في بناء الجسم بشكل مستمر وكبير، وهو ما يجعل الكثير لديهم رغبة في التعرف على كيفية تحضيرها في المنزل بسهولة.

مكونات عمل كفتة البطاطس المقلية

ينكن ان يتم تحضير وصفة البطاطس المقلية بسهولة من خلال بعض المكونات الموجودة في المنزل، ومن اهمها ما يلي.

4 حبات من البطاطس ذات الحجم المتوسط ، كما يتم احضار 2 بيضة.

كذلك يتم تحضير 4 ملاعق كبيرة من البقسماط، وكذلك اربعة ملاعق كبيرة من الدقيق

يتم احضار ملعقة صغيرة من الملح أو حسب الرغبة، بالاضافة الى ملعقة صغيرة من الكمون.

وكذلك يتم احضار ربع ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة، وكذلك ربع كوب من الكزبرة الخضراء، بالاضافة الى نصف ملعقة صغيرة من الكزبرة الجافة.

طريقة عمل كفتة البطاطس المقلية

يمكن ان يتم استخدام المكونات السابقة لكي يتم تحضير كفتة البطاطس المقلية، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية.