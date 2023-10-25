«هتندم ندم عمرك».. احذر شراء هذا النوع من الزيوت المنتشر بالأسواق، فهو يُهدد صحتك بالسرطان والأمراض الخطيرة .. كارثة بكل المقاييس!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أحد أساسيات المطبخ وأي مطعم هو زيت الطعام يُستخدم زيت الطعام في العديد من وصفات الطهي والقلي ومع ارتفاع أسعار زيت الطعام في الأسواق المحلية هذه الأيام، لجأ العديد من الأشخاص إلى شراء بعض الزيوت المغشوشة والمجهولة المصدر وبعد انتشار هذا الأمر في الأسواق، حذرت وزارة الصحة من شراء هذه الزيوت المجهولة المصدر، لأنه يتم تصنيعها بدون رقابة وبدون معرفة المواد المستخدمة في صناعتها وقد يكون الزيت غير صالح للاستخدام لذلك، سنستعرض لكم كافة التفاصيل في السطور القادمة.

زيوت مجهولة المصدر منتشره في الأسواق

ارتفعت أسعار بعض المنتجات، ومن بين هذه المنتجات زيت الطعام، مما دفع بعض البائعين إلى شراء زيوت مستعملة وإضافة إليها بعض المواد التي تساعد على استعادة لونها الطبيعي، ثم إعادة تعبئتها في الزجاجات وبيعها في الأسواق دون الكشف عن مصدرها ومع ذلك، ينبغي عدم الاستهتار بهذا الأمر، حيث يمكن أن يكون هذا الزيت ضارًا بالصحة ويشكل خطرًا كبيرًا على الحياة بسبب المواد الكيميائية التي يتم إضافتها إليه لهذا السبب، يجب علينا توخي الحذر وعدم شراء الزيت غير المعروف المصدر بهدف الحفاظ على صحة الجميع كما قام الدكتور حسام موافي بتحذير من خطورة هذه الزيوت على صحتنا، وسنقوم بشرح هذا بالتفصيل في السطور القادمة.

الصحة تحذر من شراء زيوت مجهولة المصدر أو المغشوشه

أحد الأطباء الذي حذر من استخدام الزيوت المغشوشة هو الدكتور حسام موافي، وذلك بناءً على مخاطر الإصابة بمرض السرطان يجلب خطر الإصابة بمرض السرطان إلى الأذهان عند إعادة تسخين الزيوت بشكل مستمر، مما يمكن أن يتسبب في تكوين مواد مسرطنة هذه المواد المسرطنة تكون موجودة في الزيوت، مثل الهيدروكربونات العطرية، والتي يمكن أن تسبب التهابات في المعدة وتكون سببًا رئيسيًا في الإصابة بمرض السرطان عبر تقليل مستوى المناعة داخل الجسم.