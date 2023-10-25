“هتنشفي الصرصور “.. ضعي هذه الخلطة المعجزة في المنزل وستقضي على ” الصراصير الكبيرة والصغيرة والنمل ” .. مستحيل تلمحيه تاني

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - وجود الحشرات في المنزل من اكثر الأمور التي ينزعج منها النساء وخاصةً أن كانت منازلهن نظيفة خالية من أي أوساخ، فاعتدت النساء على رش المبيدات الحشرية ولكن دون جدوى، ولكن من الآن وصاعداً ستقومين بعمل وصفة طبيعية تعمل على تنشيف الصراصير في الخال والتخلص من النمل والناموس أيضاً، لذا تابعو معنا خلال السطور القادمة .

هتنشفي الصرصور.. طرق فعالة للتخلص من الصراصير الكبيرة والصغيرة والنمل نهائيا

تبحث الكثير من السيدات عن طرق طبيعية للتخلص من الحشرات لأن المبيدات الحشرية تعمل على التخلص من الصراصير بشكل مؤقت، ولكن باستخدام الوصفات الطبيعية ، ورق الغار أو اللورا ، تعد هذه الطريقة من أسهل الطرق التي تعمل على التخلص من جميع الحشرات الموجودة بالمنزل، فيمكنك حرق عدة أوراق من ورقات الغار النفاذة، والبخار الناتج عنها يتم التبخير بها فلا تستطيع الحشرات الزاحفة تحمل الرائحة الكريهة، كما يمكنك المداومة عليها من حين لآخر.

طريقة طبيعية فعالة للتخلص من النمل والصراصير

بإمكانك التخلص من الحشرات عن طريق الخل الأبيض وذلك لأنه أكثر أنواع المبيدات الطبيعية التي تساعد في قتل النمل والحشرات، لذا قومي بوضع القليل من الماء مع القليل من الخل الأبيض، وسوف تلاحظين التخلص من النمل بشكل سريع، نظًرا لأن النمل يختنق من رائحة الخل، لذا قومي برش الخليط في أي مكان قد تكتشفين به النمل، مثل شقوق النوافذ، والعتبات.