هتموت نفسك بإيدك.. تحذير عاجل من هذا الخطأ الشائع أثناء الاستحمام.. يسبب الموت وهذا ما يجب عليكم فعله

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - هناك مجموعة من الأشخاص يرتكبون الأخطاء أثناء عملية الإستحمام، وقد تؤدي تلك الأخطاء إلى الموت أو حدوث بعض الكسور في أجزاء مختلفة من الجسم وتلك العادة هي استخدام كمية كبيرة من صابون الاستحمام داخل الحوض، إذ قد يتسبب ذلك في انزلاق الشخص أو في حالة السير على الأرضية السيراميك المبللة بدون ارتداء حذاء، بجانب العديد من الأخطاء الأخرى التي يرتكبها الأشخاص والتي قد تؤدي إلى الاختناق أثناء الاستحمام داخل الحمام لهذا سوف نتعرف على كل هذا جميع التفاصيل خلال هذا المقال.

مخاطر استنشاق بخار الماء أثناء الإستحمام

عندما يقوم الإنسان بالاستحمام بماء ساخن، فإن هذا يعتبر سلاح ذو حدين، حيث أن الماء الساخن يعمل على تفتيح المسام ويزيل الجلد الميت والشوائب الموجودة به، إلى جانب أنها تعمل على استرخاء العضلات بشكل كبير، ولكن توجد العديد من المخاطر الصحية للماء الساخن وذلك أنه يسبب تراكم كمية كبيرة من البخار داخل الحمام مما يسبب الاختناق للشخص وهذا ما يسمى بالموت عند الاستحمام.

الضرر الذي يلحق بالإنسان عند تراكم كمية من البخار في الحمام

عند تتراكم كمية ضخمة من البخار داخل الحمام، فإن هذا له أضراراً كبيرة ومشاكل عديدة على صحة الفرد ومن أهمها:

شعور الإنسان بضيق في التنفس بسبب أن الماء الساخن يعمل على توسيع الأوعية الدموية عن حجمها الطبيعي.

الشعور بعدم التوازن وهذا الذي يتسبب في السقوط بشكل مفاجئ الذي بدوره يؤدي إلى حدوث الكسور في الجسم.

عند استنشاق بخار الماء، فإنه على الفور يسبب مشاكل في المخ والقلب.

في حالة استنشاق كمية كبيرة من بخار الماء، فإن هذا يجعل الرئة تحصل على كمية كبيرة من غاز ثاني أكسيد الكربون وهذا يؤدي إلى وجود تهيج في الرئة.

في هذه الحالة عندما لا تصل كمية كافية من الأكسجين المليئة داخل جسم الإنسان فإن هذا يؤدي إلى موته.

نصائح للحماية من أضرار بخار الماء