“عيالك هتموت بسببك” .. مصيبة خطيرة تقع فيها الأمهات عند سلق البيض تحوله إلى سم قاتل .. اعرفيها قبل فوات الأوان!!!

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دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يُعد البيض من الأطعمة الأساسية في وجبة الإفطار نظرًا لاحتوائه على نسبة عالية من البروتين وقدرته على الاستخدام في مجموعة متنوعة من الأطعمة ومع ذلك، يُعتبر سلق البيض أحد أكثر الطرق شيوعًا لتحضيره، ورغم الفوائد الغذائية التي يقدمها، إلا أن هناك مخاطر صحية تنتج نتيجة للطريقة الخاطئة لإعداده في هذا المقال الطريقة الغير صحيحة لتحضير البيض التي تُتبع من قبل العديد من الأمهات وربات البيوت، دون أن يعلمن أن هذا الأمر قد يؤدي إلى تسمم الأشخاص الذين يتناولونه أيضاً سنتناول في هذا المقال التحذير من هذه الطريقة الخاطئة وسنعرض الطريقة الصحيحة لتحضير البيض.
الطرق الخاطئة لطهي البيض
أحد الأخطاء في طرق الطهي هو سلق البيض لفترة قصيرة جدًا، مما يتسبب في تركه نيئًا وغير مستوى، مما يزيد من احتمالية تسمم من يتناوله على الجانب الآخر، ترك البيض لمدة طويلة على النار لأكثر من نصف ساعة يمكن أيضًا أن يكون ضارًا للصحة لذا، من الأفضل تجنب هاتين الطريقتين واعتماد الطريقة الصحيحة لتحضير البيض.
الطريقة الصحيحة لطهي البيض
إذا كنت ترغبين في معرفة كيفية طهي البيض بالطريقة الصحيحة، إليك الخطوات التالية:
- عليكي إعداد وعاء بكمية مناسبة من الماء وانتظر حتى يغلي.
- بعد ذلك، قومى بوضع البيض برفق في الماء المغلي.
- يمكنك إضافة قليل من الملح إلى الماء لتحسين طعم البيض.
- اسلقي البيض لمدة عشر دقائق تقريبًا، مع التأكد من عدم تركه لفترة زمنية تتجاوز نصف ساعة.
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