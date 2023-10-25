«ولا الجن الأزرق يعرفها».. هل تعلم ماذا يحدث لهاتفك عند تفعيل وضع الطيران معلومة من خبير هواتف أمريكي .. إزاي عايشين ومنعرفش!!؟

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - أصبح الهاتف المحمول ثورة في عالم التكنولوجيا الحديثة وأصبح لا غنى عنه في إنجاز المهام والأعمال في جميع المجالات حول العالم، وبخاصة فيما يتعلق بالإنترنت وأهميته البالغة في حياة الأفراد، إذ أصبح جزءًا لا يتجزأ من الحياة الحديثة كذلك الهاتف المحمول يلعب دورًا بارزًا ويتمتع بخصائص ومميزات متعددة، ومن بين هذه الخصائص، خاصية وضع الطيران، وبالرغم من أن البعض يعتقد أن هذه الخاصية مقتصرة على الاستخدام خلال السفر بالطائرة فقط، إلا أن هناك مزايا أخرى متعددة لهذه الخاصية نستعرضها في الفقرات القادمة.

المميزات التي تتميز بها خاصية وضع الطيران بالجوال

من الجدير بالذكر أن خاصية وضع الطيران في الهاتف المحمول توفر مجموعة متنوعة من المزايا، حيث تتضمن:

حماية بيانات الهاتف من خلال إيقاف تشغيل البلوتوث.

كذلك تستخدم في عملية تعزيز سرعة شحن البطارية عند تفعيل وضع الطيران.

أيضاً إيقاف تشغيل البلوتوث تلقائيًا عند تحديد وضع الطيران.

أهمية خاصية وضع الطيران

من المؤكد أن خاصية وضع الطيران تستخدم من قبل شركات الطيران لتوجيه المسافرين بتفعيلها بعد الصعود على متن الطائرة لمنع المكالمات والرسائل أثناء مدة السفر بالطائرة، ومع ذلك، يمكن استغلال هذه الخاصية بشكل مفيد في استخدامات أخرى مثل: