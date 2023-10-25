” حلم جميع النساء ” .. استخدمي خلطة زيت الزيتون مع القرنفل و احصلى على نتائج جبارة .. هتندمى لو مجربتهاش

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - تعتبر وصفة زيت الزيتون مع القرنفل من أهم الوصفات الطبيعية التي يتم تطبيقها للنساء على الشعر والجسم والبشرة للحصول على أفضل نتائج، حيث تعتبر الوصفات الطبيعية هي الحل الأمثل في الحصول على شعر ناعم واكثر طولا وصحة، وتعتبر الوصفات الطبيعية أفضل من المنتجات الكيميائية التي تمثل خطورة كبيرة.
وصفة زيت الزيتون مع القرنفل للشعر
ونجد ان خليط زيت الزيتون مع القرنفل من اهم الوصفات الطبيعية التي تساعد بشكل كبير على التخلص من مشكلة تساقط الشعر، والتي تعمل على نمو الشعر البطيء كما أنه يعالج مشكلة الشعر التالف ويغذيه، وتعمل كذلك على ترطيب هذا الخليط الشعر بشكل عام يقضي على القشرة كما أنه يجعل شكل الشعر حيوي ونظيف، كما يساعد بشكل كبير على حماية أطراف الشعر من التلف، وذلك يعمل على تغذية الشعر بمادة الكيراتين الطبيعي وبالتالي فإنه يعمل على تنعيمه.
كيفية تحضير وصفة زيت الزيتون والقرنفل
ويمكن أن يتم الحصول على نتائج مميزة من خلال استخدام وصفة زيت الزيتون والقرنفل، من خلال اتباع الخطوات التالية.
- في البداية يتم خلط كافة مكونات هذه الوصفة وهي زيت الزيتون والقرنفل بالكميات التي يرغب بها المستخدم.
- ومن ثم يتم عليها معا بشكل جيد.
- يتم تطبيق الوصفة من خلال وضعها على الشعر بكميات مناسبة.
- ومن ثم تدليك فروة الرأس بشكل جيد باستخدام هذا الخليط.
- ثم يتم تركها لمدة تصل الى نصف ساعة لو للشعر.
- بعد ذلك يتم غسل الشعر باستخدام مياه بارده
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