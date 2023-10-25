“ولا الجن الأزرق يعرفها” .. سر غريب وراء وجود فتحة صغيرة في حوض الحمام؟ .. السبب مش هيخطر على بالك!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - يختلف تصميم الأحواض لكن لا يلاحظ الكثير منا ذلك حيث أن حوض الحمام مختلف في تصميمه عن حوض المطبخ وذلك لوجود فتحة صغيرة في حوض الحمام منذ بداية تصنعيه وهو على هذه الوتيرة في ولا ينتبه البعض منا إلى مدى أهمية هذه الفتحة وعدم وجودها هل يؤثر على الحوض ومستخدمينه كل ذلك سنوضحه بالتفصيل في هذا المقال التالي.

سر الفتحة الصغيرة بحوض الحمام

يتكون حوض الحمام من حوض وفتحة تسريب المياه المعروفة وحنفية إلى جانب فتحة صغيرة تبعد عدة سنتيمترات قليلة عن الحنفية وهي تعمل من حدة تدفق المياه عند أمتلاء الحوض وتسريب الماء الزائد حتى لا يغرق الحمام وتؤدي إلى مشاكل مادية وأخرى قد تؤذي أفراد الأسرة الذين في المنزل فوجود هذه الفتحة يقلل من حدوث أي مشاكل نحن في غنى عنها.

إستخدامات هامة للفتحة الصغيرة الموجودة بحوض الحمام

تعددت فوائد وإستخدامات الفتحة الصغيرة بحوض الحمام نذكر منها ما يلي كالتالي: