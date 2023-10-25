“ضاع عمرنا واحنا بنستخدمها غلط” ..7 استخدامات سحرية ومدهشة لقصافة الأظافر مخطرتش على بال حد قبل كده .. هتنبهري من ال بتعمله!!!

دوت الخليج - كتب احمد صلاح - من الجدير بالذكر أن قصافه الاظافر تعتبر من ادوات النظافه وهو الأمر الذي جعلها توجد في كل المنازل وهي معروفه عند الجميع أنها فقط تستخدم في قص الأظافر الطويلة وتنظيفها غير ملمين بالاستخدامات الأخرى التي تقوم بها وفي هذا المقال سوف نخبركم بعض الاستخدامات الغير شائعه التي تقوم بها قصافه الاظافر وطريقة تنظيفها

فوائد قصافه الاظافر

تمتلك قصافه الاظافر العديد من الفوائد والتي يجهلها البعض والتي تتلخص فيما يلي:

تستخدم قصافه الاظافر في ثني الأسلاك المصنوعة من الحديد وايضا يمكن استخدامها في فتح العلب وزجاجات البيبسى وذلك عن طريق الجزء المنحني

في حالة غياب حامل الهاتف المحمول فإنها يمكن استخدامها كبديل له في الوضع الرأسي

يمكن وضع عيدان البخور بداخل الفتحة الصغيرة الموجودة بها وعند تثبيته نضع فيها طبق بلاستيكي ليتساقط الرماد بداخله

يمكنها أن تحل محل قصافه الأسلاك في حالة الاحتياج لها

يمكن استخدامها لتثبيت المسامير بدل الاصابع عند تثبيتها على الحائط حيث يمكن وضع المسمار بين جانبي الحديد الموجود في القصافه وبعدها يتم الطرق بالشاكوش بكل سهوله

طريقة تنظيف قصافة الاظافر

منعا لنقل الجراثيم بين أفراد الأسرة فإنه يجب على كل فرد من أفراد الأسرة أن يستخدم قصافة اظافر خاصة به وبين كل فترة والأخرى يجب وضعها في ماء مغلي لمدة خمس دقائق ثم رشها بالكحول ويمكن تحميه القصافه عن طريق استخدام صنفرة خشنه لتعود كما كانت